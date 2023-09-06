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Президент Румынии требует выяснить, обломки какого дрона упали в его стране

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 18:31
Президент Румынии требует выяснить, обломки какого дрона упали в его стране
Взрыв российского дрона на территории Румынии. Фото из Facebook Олега Николенко

Президент Румынии Клаус Йоханнис требует "срочного и профессионального расследования" падения обломков, вероятно, российского беспилотника на румынской территории.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление румынского президента на сайте Digi24

Детали: Йоханнис отметил, что расследование должно выяснить происхождение этих обломков, а также время и обстоятельства, при которых они оказались на румынской территории.

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Прямая речь президента Румынии: "Если подтвердится, что эти обломки являются частью российского беспилотника, такая ситуация будет абсолютно неприемлемой и станет серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии".

Детали: Он также подчеркнул, что Румыния остается хорошо защищенной гарантиями безопасности в рамках НАТО.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее в Румынии подтвердили, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника. Украина сообщала о том, что российские "Шахеды" упали на территории Румынии, еще 4 сентября.
  • До этого румынская сторона категорически отрицала вероятность того, что на их территории могли упасть дроны, которыми РФ атаковала юг Украины.

Темы: РумынияРосcиябеспилотникивойна
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