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ВСУ продвинулись и вытеснили россиян с позиций к югу от Бахмута − ISW

"Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 04:17
ВСУ продвинулись и вытеснили россиян с позиций к югу от Бахмута − ISW
Генштаб ВСУ

Украинские войска добились частичного успеха на Бахмутском направлении и вытеснили российские войска с позиций к югу от Бахмута.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские войска постепенно отвоевывают позиции в районе Бахмута.

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5 и 6 сентября российский военный блоггер заявил, что украинские силы продвинулись в Клищиевке за последние три дня и что украинские силы сейчас контролируют половину населенного пункта.

Другие российские источники 6 сентября утверждали, что в районе Клещиевки продолжаются встречные и позиционные бои. Российские источники, включая Минобороны РФ, утверждали, что украинские войска нарушили российские наземные линии связи северо-западе Клищиевки.

На геолокационных записях видно, что украинские войска продвинулись вдоль линии окопов к западу от Вербового, а также Генштаб Украины заявил, что украинские силы добились успехов на направлении Роботино – Новопрокоповка южнее Орехова.

ВИДЕО ДНЯ
Расположение сил в районе Бахмута Донецкой области, скриншот ISW
Расположение сил в районе Бахмута Донецкой области, скриншот ISW

Ключевые выводы ISW за 6 сентября:

  • Украинские войска продолжали контрнаступательные действия на бахмутском и западном направлениях Запорожской области и по состоянию на 6 сентября добились успехов в западной части Запорожской области.
  • Украинские и российские источники сообщают, что российская оборонно-промышленная база сталкивается с нарастающими проблемами замены основных поставок в дополнение к известным проблемам с восстановлением запасов высокоточного оружия.
  • Российские войска нанесли большой удар ракетами и беспилотниками по Украине в ночь с 5 на 6 сентября.
  • Российские источники продолжают предполагать текущую роль и будущее уволенного связанного с "Вагнером" генерала армии Сергея Суровикина, бывшего командующего Воздушно-космическими силами России.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен во время необъявленного визита в Киев 6 сентября объявил о дополнительном пакете военной помощи Украине на 175 миллионов долларов.
  • Российские войска вели наступательные операции на линии Купянск - Сватово - Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка - Донецк, на западе Запорожской области и 6 сентября продвинулись на отдельных участках.
  • Украинские войска 6 сентября вели наступательные действия, по меньшей мере, на двух участках фронта и продвинулись в районе Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк и на западе Запорожской области.
  • Российские власти продолжают усилия по криптомобилизации на фоне продолжающихся слухов о новой волне общей мобилизации.
  • Украинские отчеты свидетельствуют о том, что российские и оккупационные власти продолжают пытаться усилить социальный контроль в оккупированной Украине путем подавления проукраинских материалов в оккупированных школах.

Темы: войнаконтрнаступлениеЗапорожская область
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