ВСУ продвинулись и вытеснили россиян с позиций к югу от Бахмута − ISW

Украинские войска добились частичного успеха на Бахмутском направлении и вытеснили российские войска с позиций к югу от Бахмута.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские войска постепенно отвоевывают позиции в районе Бахмута.

Реклама:

5 и 6 сентября российский военный блоггер заявил, что украинские силы продвинулись в Клищиевке за последние три дня и что украинские силы сейчас контролируют половину населенного пункта.

Другие российские источники 6 сентября утверждали, что в районе Клещиевки продолжаются встречные и позиционные бои. Российские источники, включая Минобороны РФ, утверждали, что украинские войска нарушили российские наземные линии связи северо-западе Клищиевки.

На геолокационных записях видно, что украинские войска продвинулись вдоль линии окопов к западу от Вербового, а также Генштаб Украины заявил, что украинские силы добились успехов на направлении Роботино – Новопрокоповка южнее Орехова.

ВИДЕО ДНЯ

Расположение сил в районе Бахмута Донецкой области, скриншот ISW

Ключевые выводы ISW за 6 сентября: