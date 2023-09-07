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РФ ударила по Запорожскому району, вероятно баллистикой – ОВА

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 сентября 2023, 11:37
РФ ударила по Запорожскому району, вероятно баллистикой – ОВА
Юрий Малашко. фото с сайта inform.zp.ua

Российские войска ударили по Запорожскому району, по предварительной информации, баллистическим вооружением.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram и в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Враг попал по Запорожскому району.

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Предварительно известно об ударе баллистическим вооружением. На место уже отправились все соответствующие службы".

Детали: Как уточнил Малашко в эфире национального телемарафона, в 10.20 враг попал в один из объектов гражданской инфраструктуры. Этот объект подвергся разрушениям, но к счастью, без пострадавших.

Последняя воздушная тревога в Запорожской области длилась час и 8 минут, отбой прозвучал в 11.14.

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Темы: Запорожская областьвойна
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