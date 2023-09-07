Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пашинян заявил о накоплении войск Азербайджана и угрозе эскалации

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 15:12

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан в последние дни наращивает военное присутствие вдоль линии разграничения с непризнанным Нагорным Карабахом и границей с Арменией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн"

Детали: Пашинян заявил, что за последнюю неделю военно-политическая ситуация в регионе ухудшилась и что Азербайджан уже несколько дней накапливает силы вдоль линии разграничения с Нагорным Карабахом и границы с Арменией.

Реклама:

Премьер напомнил, что на днях была очередная пограничная стычка, в которой погибли трое армянских военных, блокада Лачинского коридора продолжается, а Баку продолжает заявлять, что Армения нарушает режим прекращения огня.

Никол Пашинян видит в этом сигналы о том, что Азербайджан готовит новую вооруженную провокацию против непризнанного Нагорного Карабаха и Армении и призвал международное сообщество отреагировать, чтобы предотвратить новую войну.

Пашинян добавил, что Ереван продолжает поддерживать договоренности, которых достигли во время встреч в Брюсселе и Праге в 2021-23 годах, и что считает важными для решения вопросов с безопасностью армян в Карабахе диалог Баку-Степанакерт(азербайджанское название - Ханкенди) в рамках международного механизма и разблокирование Лачинского коридора согласно решениям Международного суда ООН.

ВИДЕО ДНЯ

"На основе всего этого Армения готова и стремится подписать соглашение о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном. Мы являемся сторонниками мирной повестки дня", – сказал Пашинян.

Ранее Никол Пашинян назвал стратегической ошибкой то, что Армения в вопросах безопасности полагалась только на Москву.

Темы: АрменияАзербайджан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоРакетная опасность: В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW

Лучший результат в истории: Украина получила на "Играх непокоренных" 34 медали

В Токмаке прилетело в место расположения техники оккупантов – мэр Мелитополя

Выдворенный из Молдовы глава Sputnik оказался офицером ГРУ и уроженцем Украины – СМИ

В Праге тысячи людей митинговали против правительства, критиковали и помощь Украине

Все новости...
Армения
Жена Пашиняна примет участие в саммите в Киеве и передаст гумпомощь – СМИ
Армения анонсировала совместные с США военные учения
Армения впервые с начала войны отправила Украине гуманитарную помощь – СМИ
Последние новости
05:01
видеоВ Орловской области РФ дрон атаковал и повредил нефтебазу - РосСМИ
04:33
обновленоРакетная опасность: В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
04:13
Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW
03:57
В южных областях воздушная тревога: Силы обороны предупредили о возможном ракетном ударе
03:38
Воздушные силы предупредили о взлете 7 бомбардировщиков РФ с аэродрома "Оленья"
02:29
Россияне заявили об атаке беспилотников на Москву и Крым
01:31
Цены на боеприпасы резко выросли: в НАТО хотят увеличить производство
00:37
обновленоРоссияне нанесли удары по Харькову
00:16
Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 37 раз - ОВА
23:49
Лавров собрался на заседание СБ ООН, где может быть и Зеленский
Все новости...
Реклама: