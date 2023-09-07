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Пашинян заявил о накоплении войск Азербайджана и угрозе эскалации

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 15:12

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан в последние дни наращивает военное присутствие вдоль линии разграничения с непризнанным Нагорным Карабахом и границей с Арменией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн"

Детали: Пашинян заявил, что за последнюю неделю военно-политическая ситуация в регионе ухудшилась и что Азербайджан уже несколько дней накапливает силы вдоль линии разграничения с Нагорным Карабахом и границы с Арменией.

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Премьер напомнил, что на днях была очередная пограничная стычка, в которой погибли трое армянских военных, блокада Лачинского коридора продолжается, а Баку продолжает заявлять, что Армения нарушает режим прекращения огня.

Никол Пашинян видит в этом сигналы о том, что Азербайджан готовит новую вооруженную провокацию против непризнанного Нагорного Карабаха и Армении и призвал международное сообщество отреагировать, чтобы предотвратить новую войну.

Пашинян добавил, что Ереван продолжает поддерживать договоренности, которых достигли во время встреч в Брюсселе и Праге в 2021-23 годах, и что считает важными для решения вопросов с безопасностью армян в Карабахе диалог Баку-Степанакерт(азербайджанское название - Ханкенди) в рамках международного механизма и разблокирование Лачинского коридора согласно решениям Международного суда ООН.

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"На основе всего этого Армения готова и стремится подписать соглашение о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном. Мы являемся сторонниками мирной повестки дня", – сказал Пашинян.

Ранее Никол Пашинян назвал стратегической ошибкой то, что Армения в вопросах безопасности полагалась только на Москву.

Темы: АрменияАзербайджан
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