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Около 90% украинских военнопленных прошли через пытки – генпрокурор

"Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 19:04
Около 90% украинских военнопленных прошли через пытки – генпрокурор
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Фото - Офис генпрокурора

По последним оценкам, около 90% украинских военнопленных прошли через пытки, изнасилования, угрозы сексуального насилия или другие формы жестокого обращения.

Источник: Генпрокурор Андрей Костин во время встречи со Специальным докладчиком ООН по вопросам пыток, доктором Элис Джил Эдвардс.

Прямая речь: "На всех освобожденных территориях мы находим свидетельства этих ужасов. Только в Херсонской области зафиксировано 11 застенков. В Харьковской области расследуется почти 100 случаев пыток, в которых установлено более 700 пострадавших".

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Детали: По данным генпрокурора пока идентифицировано 156 подозреваемых - военнослужащих РФ и представителей оккупационной "власти". Обвинительные акты в отношении 114 человек направлены в суд, 35-х осуждены за пытки и жестокое обращение как военные преступления.

Предыстория:

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Темы: пленныепыткиоккупациявойна
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