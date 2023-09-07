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Обстановка сложная, россияне атакуют на ряде направлений – Генштаб

Елена РощинаЧетверг, 7 сентября 2023, 21:01
Обстановка сложная, россияне атакуют на ряде направлений – Генштаб
Фронтовые дороги, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

7 сентября, в 561 день полномасштабной войны, между украинскими и российскими войсками произошло 34 боевых столкновения, обстановка сложная.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 четверга

Дословно Генштаб: "В течение суток состоялось 34 боевых столкновения. Враг нанес 4 ракетных, 62 авиационных ударов, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной".

Детали: Враг атакует на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском направлениях, захватчики пытаются наступать на Марьинском и Шахтерском направлениях, а Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском направлении и имеют успех к югу от Бахмута.

  • На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
  • На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Поповки Черниговской области, Грабовского, Стариково Сумской области, Гранова Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, это, в частности, Блешня Черниговской области, Казачье, Угроиды, Грабовское Сумской области и Уды, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Огурцово Харьковской области.
  • На Купянском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районе Синьковки. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Красное Первое, Каменка, Фиголевка, Двуречная Харьковской области.
  • На Лиманском направлении украинские защитники отбили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары вблизи Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Спорного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Ямполовка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районах Орехово-Васильевки и Клещеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Ивановского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Часов Яр, Ивановское, Клищеевка, Северное Донецкой области. 
  • В свою очередь, в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.
  • На Авдеевском направлении украинские воины отбили атаки противника в районах Новокалиново и Авдеевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар неподалеку Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области.
  • На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Перемога Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе южнее Пречистовки. Враг нанес авиационный удар неподалеку Урожайного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
  • На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары вблизи Малой Токмачки, Роботино, Омельника Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Роботино, Каменское Запорожской области.
  • На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары возле Казацкого и Отрадокаменки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Антоновка, Херсон, Велетенское, Томина Балка Херсонской области.
  • В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

Дословно Генштаб: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

ВИДЕО ДНЯ

Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражен 1 склад боеприпасов, 5 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса противника".

Темы: войнаГенштабДонецкая областьЗапорожская область
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