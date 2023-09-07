По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета носителей "Кинжалов"

Во всех областях Украины в четверг вечером почти час длилась воздушная тревога из-за взлета у России истребителей МиГ-31К.

Источник: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Дословно ВС: "Вся Украина – ракетная опасность. Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка".

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Детали: Воздушные силы ВСУ объявили об опасности в 20:04, а в 20:57 – об отбое угрозы.

Справка: Самолет МиГ-31К – это модификация истребителя-перехватчика дальнего действия с возможностью подвеса ракеты "Кинжал".