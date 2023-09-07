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Зеленский поговорил с Нетаньяху о войне, беженцах и паломниках

Елена РощинаЧетверг, 7 сентября 2023, 21:33
Зеленский поговорил с Нетаньяху о войне, беженцах и паломниках
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский 7 сентября провел телефонный разговор с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху – обсудил, в частности, возможность прибытия дополнительных сил израильской полиции к местам паломничества хасидов в Украине.

Источник: Офис президента Украины

Детали: Зеленский отметил важность поддержки со стороны Израиля суверенитета и территориальной целостности Украины. 

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Он поблагодарил за предоставление убежища гражданам Украины, которые выехали в Израиль в результате полномасштабной российской агрессии. Отметил возобновление для них бесплатного медицинского страхования в Израиле. 

Стороны обсудили возможные пути поддержки Украины со стороны Израиля в противодействии вторжению России.

Украинский лидер поднял вопрос увеличения количества отказов гражданам Украины во въезде в Израиль в условиях действия безвизового режима между двумя странами и подчеркнул необходимость исправления этой ситуации. 

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Учитывая приближение еврейского Нового года – Рош ха-Шана – и ожидаемого массового прибытия паломников-хасидов в Умань, были обсуждены пути обеспечения их безопасности.

Прямая речь Зеленского: "Украина всегда с теплотой и гостеприимством принимает паломников и отвечает за их безопасность".

Детали: По оценкам израильской стороны, в этом году в Умань может прибыть около 50 тысяч паломников-хасидов. 

Украинский президент отметил, что сейчас в местах паломничества в Умани бомбоубежища могут вместить лишь около 11 тысяч человек. 

При этом в условиях полномасштабной агрессии России и постоянной угрозы ударов российскими ракетами и иранскими дронами паломничество в этом году будет сопровождаться высокими рисками безопасности.

Прямая речь Зеленського: "Это вызов безопасности, который требует безотлагательного совместного реагирования".

Детали: Стороны обсудили возможность отправки к местам паломничества дополнительных сил полиции Израиля.

Состоялся также обмен мнениями о взаимодействии Украины и Израиля на международной арене.

Темы: ЗеленскийИзраильбеженцымеждународные отношения
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