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Зеленський поговорив із Нетаньягу про війну, біженців і паломників

Олена РощінаЧетвер, 7 вересня 2023, 21:33
Зеленський поговорив із Нетаньягу про війну, біженців і паломників
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський 7 вересня провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу – обговорив, зокрема, можливість прибуття додаткових сил ізраїльської поліції до місць паломництва хасидів в Україні.

Джерело: Офіс президента України

Деталі: Зеленський відзначив важливість підтримки з боку Ізраїлю суверенітету й територіальної цілісності України. 

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Він подякував за надання прихистку громадянам України, які виїхали до Ізраїлю внаслідок повномасштабної російської агресії. Відзначив відновлення для них безкоштовного медичного страхування в Ізраїлі. 

Сторони обговорили можливі шляхи підтримки України з боку Ізраїлю в протидії вторгненню Росії.

Український лідер порушив питання збільшення кількості відмов громадянам України у в’їзді до Ізраїлю в умовах дії безвізового режиму між двома країнами й наголосив на необхідності виправлення цієї ситуації. 

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З огляду на наближення єврейського Нового року – Рош га-Шана – та очікуваного масового прибуття паломників-хасидів до Умані було обговорено шляхи забезпечення їхньої безпеки.

Пряма мова Зеленського: "Україна завжди з теплотою й гостинністю приймає паломників і відповідає за їхню безпеку".

Деталі: За оцінками ізраїльської сторони, цьогоріч до Умані може прибути близько 50 тисяч паломників-хасидів. 

Український президент наголосив, що нині в місцях паломництва в Умані бомбосховища можуть вмістити лише близько 11 тисяч осіб.

При цьому в умовах повномасштабної агресії Росії та постійної загрози ударів російськими ракетами та іранськими дронами паломництво цьогоріч супроводжуватиметься високими безпековими ризиками.

Пряма мова Зеленського: "Це безпековий виклик, який потребує невідкладного спільного реагування".

Деталі: Сторони обговорили можливість відправлення до місць паломництва додаткових сил поліції Ізраїлю.

Відбувся також обмін думками щодо взаємодії України та Ізраїлю на міжнародній арені.

Теми: ЗеленськийІзраїльбіженціміжнародні відносини
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