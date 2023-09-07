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Европарламентарии призвали Зеленского ветировать закон об е-декларировании

"Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 19:51
Европарламентарии призвали Зеленского ветировать закон об е-декларировании

Депутаты Европарламента призвали президента Украины Владимира Зеленского вернуть в совет законопроект о восстановлении обязательного электронного декларирования.

Источник: депутат Европарламента Михаэль Галер в соцсети Х

Детали: Европарламентарии призвали Зеленского вернуть законопроект №9534 в Верховную Раду с требованием открыть реестр, а законопроект №9587-д о привлечении к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления ветировать в целом.

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В тексте заявления говорится, что депутаты поддерживают восстановление электронного декларирования имущества в Украине и обеспокоены закрытием реестра от общественности еще на год.

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Прямая речь: "Мы обеспокоены тем, что закрытие реестра от общественности не укрепит доверие украинцев и международных партнеров, будет иметь значительное негативное влияние на антикоррупционные усилия и лишит одного из ключевых инструментов общественного контроля за государственными служащими, одновременно подрывая доверие к реформам".

Детали: В Европарламенте также добавили, что готовы продолжать сотрудничество с ВР на всех уровнях, включая сотрудничество для достижения надежных антикоррупционных реформ.

Предыстория:

  • 5 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №9534 о восстановлении электронного декларирования для чиновников, но реестр откроют только через год.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что примет решение относительно принятого Верховной Радой закона об электронном декларировании после консультаций с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.
  • Украинцы собрали 25 тысяч подписей под петицией с требованием к президенту наложить вето на законопроект №9534 и вернуть его в парламент, чтобы открыть реестр имущественных деклараций чиновников.

Темы: ЕвропарламентЗеленскийдекларацииВерховная Рада
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