Европарламентарии призвали Зеленского ветировать закон об е-декларировании

Депутаты Европарламента призвали президента Украины Владимира Зеленского вернуть в совет законопроект о восстановлении обязательного электронного декларирования.

Источник: депутат Европарламента Михаэль Галер в соцсети Х

Детали: Европарламентарии призвали Зеленского вернуть законопроект №9534 в Верховную Раду с требованием открыть реестр, а законопроект №9587-д о привлечении к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления ветировать в целом.

Реклама:

В тексте заявления говорится, что депутаты поддерживают восстановление электронного декларирования имущества в Украине и обеспокоены закрытием реестра от общественности еще на год.

We call on the President @ZelenskyyUa to return the draft law No. 9534 to the Parliament with a demand to open the registry, and veto draft law No. 9587-d in its entirety. Read our full statement 👇 pic.twitter.com/0bOknJvsno