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В Пентагоне назвали действия украинцев на поле боя "чрезвычайно эффективными"

"Украинская правда"Пятница, 8 сентября 2023, 00:17
В Пентагоне назвали действия украинцев на поле боя чрезвычайно эффективными
заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх, AP Photo

Пентагон считает чрезвычайно эффективными действия украинских сил на поле боя и положительно оценивает результаты применения ВСУ западных вооружений.

Источник: заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх на брифинге, передает Укринформ

Прямая речь: "Украинцы чрезвычайно эффективны на поле боя. Мы видим, как уже достигнут определенный прогресс в их контрнаступлении. Мы наблюдаем, как они (украинские военные – ред.) используют кассетные боеприпасы и в каких местах. Мы считаем, что они используют их эффективно и ответственно".

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Детали: Представитель Пентагона также отметила, что украинские защитники умело пользуются возможностями дальнобойных ракет Storm Shadow и их аналогов, предоставленных западными союзниками. В то же время она отказалась комментировать перспективы предоставления Украине американских ракет ATACMS.

Предыстория: Министерство обороны США 7 сентября объявило о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 600 миллионов долларов.

Темы: СШАвойна
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