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В США россиянина, связанного с Кремлем, посадили на 9 лет за мошенничество на фондовом рынке

"Украинская правда"Пятница, 8 сентября 2023, 05:09
В США россиянина, связанного с Кремлем, посадили на 9 лет за мошенничество на фондовом рынке
Российский паспорт Владислава Клюшина, фото Офиса прокурора США

В США приговорили к девяти годам заключения российского бизнесмена Владислава Клюшина за участие в схеме мошенничества на фондовом рынке на сумму почти 100 миллионов долларов.

Источник: Associated Press

Детали: Россиянин пользовался секретной информацией о доходах, похищенной во время взлома американских компьютерных сетей.

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Клюшин был осужден после двухнедельного судебного разбирательства в федеральном суде в Бостоне по обвинению в мошенничестве с электронной почтой и мошенничестве с ценными бумагами.

Власти утверждают, что он лично положил в свой карман более 33 миллионов долларов в рамках схемы, которая предусматривала взлом компьютерных систем для похищения отчетности о прибылях сотен компаний, включая Microsoft и Tesla. А затем использовал эту инсайдерскую информацию для заключения прибыльных сделок.

По словам прокуроров, вооружившись инсайдерской информацией, сообщники смогли обмануть фондовый рынок, купив акции компании, которая должна была обнародовать положительные финансовые результаты, и продав акции компании, которая должна была опубликовать плохие финансовые результаты.
42-летнего Клюшина арестовали в 2021 году в Швейцарии. После отбытия тюремного наказания его, вероятно, депортируют в Россию.

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Известно, что ранее Клюшин руководил московской информационной компанией, которая обслуживала российское правительство. По словам американской прокуратуры, среди клиентов компании были администрация президента России Владимира Путина и Министерство обороны.

Защитник россиянина заявил после судебного заседания, что они планируют подавать апелляцию. Четверо подозреваемых соучастников мошеннической схемы остаются на свободе. Среди них - один офицер российской военной разведки, которого обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 году.

В судебном материале говорится, что соучастников, вероятно, никогда не экстрадируют в США для предъявления обвинений.

Предыстория:

  • Владислава Клюшина задержали и арестовали в Швейцарии в марте 2021 года. А 18 декабря россиянина передали американским силовикам в Цюрихе, они сопровождали его на рейс в Штаты.
  • В январе 2022 года правоохранители США считали, что Клюшин располагает информацией о взломе серверов Демократической партии группой хакеров из Главного разведуправления Генштаба ВС РФ (ГРУ). в 2016 году.

Темы: СШАмошенничество
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