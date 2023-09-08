В Польше заявили, что давление Украины по агроимпорту "выходит за определенные рамки"

Польский министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк назвал возможную жалобу Украины во Всемирную торговую организацию из-за ситуации с запретом импорта зерна элементом давления, который не будет эффективным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на эфир RMF FM

Прямая речь: "Это угроза, и это еще один элемент давления с украинской стороны. Эти элементы иногда выходят за определенные рамки классической дипломатии со стороны Украины. Она использует средства дипломатического давления, иногда очень нестандартные, и выходит за определенные рамки".

Реклама:

Детали: По словам дипломата, польской стороне это не импонирует, потому что ее приоритет – защита польских фермеров, польских граждан.

"И такого рода жесты или угрозы нас не впечатляют, это просто элемент давления, но давления, которое не будет эффективным", – сказал Шинковский вель Сенк.

Он также повторил то, о чем политики "Права и справедливости" говорят уже несколько недель: после 15 сентября эмбарго на украинские товары не будет отменено.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Иногда приходится использовать, если не хватает действий на уровне ЕС, элементы национальных действий, но мы боремся за то, чтобы решения принимались на уровне ЕС.

У нас есть сильные аргументы. Они представлены как министром сельского хозяйства, так и комиссаром Войцеховским на уровне Еврокомиссии, чтобы продолжить это решение (о сохранении блокады агроимпорта из Украин – ред.)".

Предыстория: