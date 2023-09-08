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В Польше заявили, что давление Украины по агроимпорту "выходит за определенные рамки"

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 8 сентября 2023, 11:25
В Польше заявили, что давление Украины по агроимпорту выходит за определенные рамки
Szymon Szynkowski vel Sek, Getty Images

Польский министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк назвал возможную жалобу Украины во Всемирную торговую организацию из-за ситуации с запретом импорта зерна элементом давления, который не будет эффективным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на эфир RMF FM

Прямая речь: "Это угроза, и это еще один элемент давления с украинской стороны. Эти элементы иногда выходят за определенные рамки классической дипломатии со стороны Украины. Она использует средства дипломатического давления, иногда очень нестандартные, и выходит за определенные рамки".

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Детали: По словам дипломата, польской стороне это не импонирует, потому что ее приоритет – защита польских фермеров, польских граждан.

"И такого рода жесты или угрозы нас не впечатляют, это просто элемент давления, но давления, которое не будет эффективным", – сказал Шинковский вель Сенк.

Он также повторил то, о чем политики "Права и справедливости" говорят уже несколько недель: после 15 сентября эмбарго на украинские товары не будет отменено.

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Прямая речь: "Иногда приходится использовать, если не хватает действий на уровне ЕС, элементы национальных действий, но мы боремся за то, чтобы решения принимались на уровне ЕС. 

У нас есть сильные аргументы. Они представлены как министром сельского хозяйства, так и комиссаром Войцеховским на уровне Еврокомиссии, чтобы продолжить это решение (о сохранении блокады агроимпорта из Украин  – ред.)".

Предыстория: 

  • Страны ЕС продолжают поиски решения, которое удовлетворило бы страны-соседки Украины и позволило бы дальше помогать Украине экспортировать зерновые в условиях, когда путь через Черное море почти перекрыт из-за российской блокады.
  • 15 сентября Еврокомиссия должна отменить действие своего моратория на импорт украинской кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Но по меньшей мере две страны, Польша и Венгрия, намерены в одностороннем порядке продлить действие запрета.
  • Украина настаивает, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.
  • По информации СМИ, большинство стран ЕС против продления запрета агроимпорта из Украины.

Темы: ПольшазерноэкспортЕС
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