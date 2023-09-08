У Польщі заявили, що тиск України щодо агроімпорту "виходить за певні межі"

Польський міністр у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк назвав можливу скаргу України до Світової організації торгівлі через ситуацію із забороною імпорту зерна елементом тиску, який не буде ефективним.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ефір RMF FM

Пряма мова: "Це погроза, і це ще один елемент тиску з українського боку. Ці елементи іноді виходять за певні рамки класичної дипломатії з боку України. Вона використовує засоби дипломатичного тиску, іноді дуже нестандартні, і виходить за певні межі".

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Деталі: За словами дипломата, польській стороні це не імпонує, тому що її пріоритетом є захист польських фермерів, польських громадян.

"І такого роду жести чи погрози нас не вражають, це просто елемент тиску, але тиску, який не буде ефективним", – сказав Шинковський вель Сенк.

Він також повторив те, про що політики "Права і справедливості" говорять вже кілька тижнів: після 15 вересня ембарго на українські товари не буде скасовано.

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Пряма мова: "Іноді доводиться використовувати, якщо не вистачає дій на рівні ЄС, елементи національних дій, але ми боремося за те, щоб рішення приймалися на рівні ЄС.

У нас є сильні аргументи. Вони представлені як міністром сільського господарства, так і комісаром Войцеховським на рівні Єврокомісії, щоб продовжити це рішення (про збереження блокади агроімпорту з України – ред.)".

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