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У Польщі заявили, що тиск України щодо агроімпорту "виходить за певні межі"

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 8 вересня 2023, 11:25
У Польщі заявили, що тиск України щодо агроімпорту виходить за певні межі
Szymon Szynkowski vel Sek, Getty Images

Польський міністр у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк назвав можливу скаргу України до Світової організації торгівлі через ситуацію із забороною імпорту зерна елементом тиску, який не буде ефективним.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ефір RMF FM

Пряма мова: "Це погроза, і це ще один елемент тиску з українського боку. Ці елементи іноді виходять за певні рамки класичної дипломатії з боку України. Вона використовує засоби дипломатичного тиску, іноді дуже нестандартні, і виходить за певні межі".

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Деталі: За словами дипломата, польській стороні це не імпонує, тому що її пріоритетом є захист польських фермерів, польських громадян.

"І такого роду жести чи погрози нас не вражають, це просто елемент тиску, але тиску, який не буде ефективним", – сказав Шинковський вель Сенк.

Він також повторив те, про що політики "Права і справедливості" говорять вже кілька тижнів: після 15 вересня ембарго на українські товари не буде скасовано.

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Пряма мова: "Іноді доводиться використовувати, якщо не вистачає дій на рівні ЄС, елементи національних дій, але ми боремося за те, щоб рішення приймалися на рівні ЄС.

У нас є сильні аргументи. Вони представлені як міністром сільського господарства, так і комісаром Войцеховським на рівні Єврокомісії, щоб продовжити це рішення (про збереження блокади агроімпорту з України – ред.)".

Передісторія: 

  • Країни ЄС продовжують пошуки рішення, яке задовольнило би країни-сусідки України і дозволило б далі допомагати Україні експортувати зернові в умовах, коли шлях через Чорне море майже перекритий через російську блокаду.
  • 15 вересня Єврокомісія повинна скасувати дію свого мораторію на імпорт української кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Втім, щонайменше дві країни, Польща та Угорщина, мають намір в односторонньому порядку продовжити дію заборони.
  • Україна наполягає, що одностороннє продовження заборони порушить правила спільного ринку та Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.
  • За інформацією ЗМІ, більшість країн ЄС проти продовження заборони агроімпорту з України.

Теми: ПольщазерноекспортЄС
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