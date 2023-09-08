Румыния строит укрытия в приграничных с Украиной городах из-за обстрелов РФ
Румынский Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям решил усилить меры защиты населения в районах вблизи украинских городов, которые обстреливает Россия.
Источник: как пишет "Европейская правда", сообщает портал Digi24
Детали: Решение комитета уполномочивает Министерство национальной обороны определить районы на румынском берегу Дуная, напротив украинских портов Рени и Измаил, которые бомбардируют россияне. В этих районах должны быть введены меры защиты населения.
Среди таких мер - рассылка сообщений Ro-Alert в районах, где есть риск падения "элементов, относящихся к средствам ведения боевых действий, которые используют в конфликте".
Кроме оповещения населения сообщениями Ro-Alert, уездные инспекции по чрезвычайным ситуациям проинструктируют местных жителей, как действовать в угрожающих ситуациях.
В населенных пунктах Плауру и Чаталкиой, а также в других населенных пунктах, будут построены укрытия.
Предыстория:
- 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.
- Румынская сторона сначала категорически отрицала инцидент. Однако 6 сентября министр обороны подтвердил, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника, и передали их на экспертизу.
- Президент Румынии Клаус Йоханнис после этого заявил о необходимости срочного расследования и что в случае подтверждения, что это фрагменты "Шахеда", Румыния будет считать ситуацию "абсолютно неприемлемой".
- Также в стране начали обсуждать эвакуацию жителей сел над Дунаем напротив украинских портов.