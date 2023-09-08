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Румыния строит укрытия в приграничных с Украиной городах из-за обстрелов РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 8 сентября 2023, 13:07
Румыния строит укрытия в приграничных с Украиной городах из-за обстрелов РФ
ФЛАГ РУМЫНИИ. ФОТО: CERNAUTI.MAE.RO

Румынский Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям решил усилить меры защиты населения в районах вблизи украинских городов, которые обстреливает Россия.

Источник: как пишет "Европейская правда", сообщает портал Digi24

Детали: Решение комитета уполномочивает Министерство национальной обороны определить районы на румынском берегу Дуная, напротив украинских портов Рени и Измаил, которые бомбардируют россияне. В этих районах должны быть введены меры защиты населения.

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Среди таких мер - рассылка сообщений Ro-Alert в районах, где есть риск падения "элементов, относящихся к средствам ведения боевых действий, которые используют в конфликте".

Кроме оповещения населения сообщениями Ro-Alert, уездные инспекции по чрезвычайным ситуациям проинструктируют местных жителей, как действовать в угрожающих ситуациях.

В населенных пунктах Плауру и Чаталкиой, а также в других населенных пунктах, будут построены укрытия.

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Темы: Румынияграницаобстрелукрытие
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