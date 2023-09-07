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Румынские СМИ показали место, где очевидно упал российский "Шахед"

"Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 16:55
Румынские СМИ показали место, где очевидно упал российский Шахед

Румынские журналисты посетили место вероятного падения российского дрона на берегу Дуная возле украинской границы и показали следы мощного взрыва и фрагменты углеродного волокна и алюминия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на репортаж телеканала Digi24

Детали: Видео сняли на территории коммуны Чаталкиой, что почти напротив украинского Измаила. Деревья вокруг поломанные и частично обгоревшие, зеленая растительность отсутствует, как после сильного взрыва. Осмотрев место, где ранее работали следователи, корреспондент нашел новые фрагменты разного размера, которые, возможно, являются обломками дрона.

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Напомним, на кадре, который во время атаки на дунайские порты сняли украинские пограничники и опубликовало МИД Украины, видно сильный взрыв на другом берегу Дуная.

 
FACEBOOK СПИКЕРА МИДА ОЛЕГА НИКОЛЕНКО

Как известно, 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.

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Румынская сторона сначала категорически отрицала инцидент. Однако 6 сентября министр обороны подтвердил, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника, и передали их на экспертизу.

Президент Румынии Клаус Йоханнис после этого заявил о необходимости срочного расследования и что в случае подтверждения, что это фрагменты "Шахеда", Румыния будет считать ситуацию "абсолютно неприемлемой".

Мэр коммуны Чаталкиой поднял вопрос о переселении жителей румынского села Плауру, что напротив Измаила, если они этого захотят.

Темы: РумынияШахед
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