Зеленский анонсировал важное международное мероприятие: Детали позже

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в сентябре планируется провести международное мероприятие, готовят важный оборонный пакет для ВСУ.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Провел сегодня важное подготовительное совещание по международному мероприятию, которое планируем на ближайшее время - на этот сентябрь. Детали - чуть позже. Готовим для наших воинов важный оборонный пакет.

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Детали: Зеленский также раскритиковал "слишком длинную санкционную паузу со стороны партнеров" против оккупантов. И "слишком активные попытки России обойти санкции: "Очень важно добавить решений свободного мира, который должен защищать себя, и защитить. И тем более должен избежать любых попыток использовать компании свободного мира, технологии свободного мира, продукцию свободного мира, чтобы воевать против свободы.