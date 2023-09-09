Блінкен про удари РФ по портах: Це російська методичка - перетворити продовольство на зброю

Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив останню серію російських ударів по українських портах на Дунаї, які відіграють ключову роль для експорту зерна, підкресливши, що Росія намагається заблокувати український експорт, перетворивши продовольство на зброю.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Це російська методичка: заблокувати український експорт, перетворити продовольство на зброю і змусити голодних людей платити за наслідки цього".

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Russia continues its attacks on Ukraine's vital Danube ports, systematically destroying civilian infrastructure to prevent Ukrainian grain from feeding the world. This is Russia's playbook: strangle Ukrainian grain exports, weaponize food, and make hungry people pay the price. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 8, 2023

Деталі: Блінкен наголосив, що Росія продовжує систематично руйнувати інфраструктуру у портах на Дунаї, важливу для експорту українського зерна на світові ринки після виходу Кремля з Чорноморської зернової ініціативи.

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