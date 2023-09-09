Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Блінкен про удари РФ по портах: Це російська методичка - перетворити продовольство на зброю

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 9 вересня 2023, 10:36
Блінкен про удари РФ по портах: Це російська методичка - перетворити продовольство на зброю
Ентоні Блінкен, фото: Getty images

Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив останню серію російських ударів по українських портах на Дунаї, які відіграють ключову роль для експорту зерна, підкресливши, що Росія намагається заблокувати український експорт, перетворивши продовольство на зброю.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Це російська методичка: заблокувати український експорт, перетворити продовольство на зброю і змусити голодних людей платити за наслідки цього".

Реклама:

Деталі: Блінкен наголосив, що Росія продовжує систематично руйнувати інфраструктуру у портах на Дунаї, важливу для експорту українського зерна на світові ринки після виходу Кремля з Чорноморської зернової ініціативи.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

Теми: БлінкенСШАзерноУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Найкращий результат в історії: Україна здобула на "Іграх нескорених" 34 медалі

У Токмаку прилетіло в місце розташування техніки окупантів – мер Мелітополя

Видворений з Молдови глава Sputnik виявився офіцером ГРУ та уродженцем України – ЗМІ

У Празі тисячі людей мітингували проти уряду, критикували й допомогу Україні

Ердоган заявив, що Туреччина може "порвати з ЄС"

фотоЗ'явилися знімки буксирування корабля РФ "Самум", якого підбив "Морський малюк" СБУ

Усі новини...
Блінкен
"Загиблі Герої заслуговують на почесне вшанування", або Візит Блінкена завершується, а сором залишається
Блінкен відвідав Ягідне, де росіяни тримали сотні цивільних у підвалі школи
Кулеба обговорив з Блінкеном надання Україні ATACMS: Опція залишається відкритою
Останні новини
23:22
Росія вже витратила на війну проти України понад 167 млрд доларів – Forbes
22:53
Графіки відключень підготовлені, але наразі обмежень не планується – Міненерго
22:24
У Лондоні затримали чоловіка, який заліз на стіну і проник до королівських стаєнь
22:03
Найкращий результат в історії: Україна здобула на "Іграх нескорених" 34 медалі
21:54
Румунські фермери попросили уряд заборонити агроімпорт з України
21:28
У Токмаку прилетіло в місце розташування техніки окупантів – мер Мелітополя
21:14
КолонкаДанілов дав чотири поради українським партнерам щодо Формули миру
20:56
В ЄС досягли домовленості щодо фіскальної реформи
20:39
Видворений з Молдови глава Sputnik виявився офіцером ГРУ та уродженцем України – ЗМІ
20:22
Литва закликає виділити більше грошей для України під час перегляду бюджету ЄС
Усі новини...
Реклама: