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Блінкен про удари РФ по портах: Це російська методичка - перетворити продовольство на зброю

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 9 вересня 2023, 10:36
Блінкен про удари РФ по портах: Це російська методичка - перетворити продовольство на зброю
Ентоні Блінкен, фото: Getty images

Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив останню серію російських ударів по українських портах на Дунаї, які відіграють ключову роль для експорту зерна, підкресливши, що Росія намагається заблокувати український експорт, перетворивши продовольство на зброю.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Це російська методичка: заблокувати український експорт, перетворити продовольство на зброю і змусити голодних людей платити за наслідки цього".

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Деталі: Блінкен наголосив, що Росія продовжує систематично руйнувати інфраструктуру у портах на Дунаї, важливу для експорту українського зерна на світові ринки після виходу Кремля з Чорноморської зернової ініціативи.

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Теми: БлінкенСШАзерноУкраїна
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