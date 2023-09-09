"Ни одного сантиметра оккупантам не оставим": Зеленский поздравил почти 50 городов Украины
Президент Владимир Зеленский поздравил почти 50 украинских городов, которые в эти выходные отмечают свой день, и заверил, что Украина не оставит оккупантам ни одного сантиметра своей земли.
Источник: Зеленский в Telegram
Дословно: "В эту субботу и воскресенье почти 50 украинских городов отмечают свой день.
Винница. Днепр. Житомир. Луцк. Николаев. Ужгород, Барвенково, Белая Церковь, Богуслав, Борислав, Вараш, Васильков, Вышгород, Вишневое, Галич, Дружковка, Жидачев, Здолбунов, Зеленодольск, Ирпень, Кагарлык, Каменка-Бугская, Киверцы, Корсунь-Шевченковский, Красилов, Лиман, Мироновка, Новоукраинка, Очаков, Рава-Русская, Рени, Самбор, Славута, Смела, Тростянец, Украинка, Шпола, Яготин.
Наша героическая Авдеевка – сегодня ее день тоже. День Бахмута – старинного украинского города, который хоть и в руинах из-за российских ударов, но с несокрушимым казацким характером. Алчевск, Волноваха, Дебальцево, Луганск, Алешки, Харцызск".
Детали: Президент заверил, что Украина всегда помнит о всех своих, защищает свое и обеспечит свободу и силу всем своим городам.
Дословно: "Территория нашего государства большая. Но ни одного ее сантиметра российским оккупантам не оставим".