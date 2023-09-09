"Ни одного сантиметра оккупантам не оставим": Зеленский поздравил почти 50 городов Украины

Президент Владимир Зеленский поздравил почти 50 украинских городов, которые в эти выходные отмечают свой день, и заверил, что Украина не оставит оккупантам ни одного сантиметра своей земли.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно: "В эту субботу и воскресенье почти 50 украинских городов отмечают свой день.

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Винница. Днепр. Житомир. Луцк. Николаев. Ужгород, Барвенково, Белая Церковь, Богуслав, Борислав, Вараш, Васильков, Вышгород, Вишневое, Галич, Дружковка, Жидачев, Здолбунов, Зеленодольск, Ирпень, Кагарлык, Каменка-Бугская, Киверцы, Корсунь-Шевченковский, Красилов, Лиман, Мироновка, Новоукраинка, Очаков, Рава-Русская, Рени, Самбор, Славута, Смела, Тростянец, Украинка, Шпола, Яготин.

Наша героическая Авдеевка – сегодня ее день тоже. День Бахмута – старинного украинского города, который хоть и в руинах из-за российских ударов, но с несокрушимым казацким характером. Алчевск, Волноваха, Дебальцево, Луганск, Алешки, Харцызск".

Детали: Президент заверил, что Украина всегда помнит о всех своих, защищает свое и обеспечит свободу и силу всем своим городам.

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Дословно: "Территория нашего государства большая. Но ни одного ее сантиметра российским оккупантам не оставим".