Зеленский поручил обновить систему профессиональных праздников: Смешивание смыслов

Президент Владимир Зеленский поручил пересмотреть и обновить систему профессиональных праздников и дней памяти в Украине.

Источник: обращение президента

Детали: Зеленский отметил, что уже много лет во вторую субботу сентября в Украине отмечают одновременно День физической культуры и спорта и День украинского кино.

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Прямая речь: "И подобных совпадений в нашем календаре слишком много. День юриста и День художника. День строителя и День работников ветеринарной медицины. Есть совпадения профессиональных дней и дней памяти. В частности, в следующем году, в мае, День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа совпадает с Днем науки. Очевидно, что есть много недопустимых смешений смыслов.

Некоторые профессиональные сообщества отмечают свой день еще по советским лекалам. Некоторые чрезвычайно важные дни памяти и дни украинских достижений вообще не отражены в нашем официальном календаре. Некоторые профессиональные сообщества, чья работа заслуживает и уважения, и внимания, пока не имеют своего профессионального дня – например, сообщество украинских историков.

Собственно, я поручил правительству Украины, соответствующим государственным институтам пересмотреть всю эту систему государственного внимания и обновить ее справедливо и логично".