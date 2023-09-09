Партнеры пообещали Украине больше "гепардов" для защиты энергосети – президент

Украина получит больше немецких систем противовоздушной обороны Gepard для защиты энергетической сети.

Источник: президент Владимир Зеленский в обращении

Прямая речь: "Я хочу поблагодарить партнеров – имеем очередную договоренность: Украина получит больше "гепардов" для защиты нашей именно энергетической сети.

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Но мобилизуем все силы. Чтобы увеличить еще и поставки различных систем ПВО и саму физическую защиту объектов".

Детали: Президент рассказал о заседании Ставки верховного главнокомандующего в субботу, где обсуждалась прежде всего энергетическая устойчивость Украины.

Прямая речь: "Четко осознаем, что российское зло тоже готовится к зиме – готовится нести страдания. И каждый сейчас в государственном секторе и в местной власти должен сделать все возможное, а когда нужно, то и невозможное, чтобы Украине удалось выстоять зимой и сохранить полную функциональность.

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ПВО, подготовка энергетики, социальной системы, соответствующие пакеты поддержки от партнеров – все должностные лица и командующие имеют четкие задачи. Руководители областных администраций будут отчитываться ежедневно о подготовке, каждый день вечером – отчет для правительства, Офиса. Министру внутренних дел поручено по максимуму подготовить сектор ГСЧС – не только то, что касается непосредственной работы Службы по чрезвычайным ситуациям, но и четкого информирования людей о том, как будет обеспечена защита".

Что предшествовало: Недавно командующий Объединенными силами ВСУ генерал Сергей Наев сообщил, что Украина готовится к зимним атакам России на энергосистемы и полагается на немецкие системы противовоздушной обороны Gepard и крупнокалиберные пулеметы, такие как американский M2 Browning.

На этой неделе Германия передала Украине только что произведенные на восстановленной производственной линии боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard.