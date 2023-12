Европейские политики приветствуют украинских защитников

Западные топ-чиновники и послы публикуют поздравления для защитников и защитниц Украины до 1 октября.

Детали: "От имени американского народа, присоединяюсь к миллионам украинцев, которые сегодня отмечают День защитников. Мы чествуем героев, которые заплатили самую высокую цену, ветеранов, которые служили вашей стране, и тех, кто сейчас продолжает борьбу", – отмечает в поздравлении посол США Бриджит Бринк.

On behalf of the American people, I join millions of Ukrainians today in commemorating Defenders Day. We honor the heroes who have made the ultimate sacrifice, the veterans who have served your country, and those who continue to fight. pic.twitter.com/LSRh72UWg1 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 1, 2023

"В День защитников Украины мы отмечаем храбрость, решительность и стойкость тех, кто борются не только для защиты родной страны, но и стоят за наши общие ценности", – заявила президент Европарламента Роберта Метсола.

Today we honour the brave defenders of Ukraine, those on the frontline & the fallen soldiers.



On Ukraine's Defender Day, we salute the courage, defiance & resilience of those not only fighting to protect their homeland, but also standing up for our values.#SlavaUkraini 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/QhOlLpwDtM — Roberta Metsola (@EP_President) October 1, 2023

"Норвегия солидарна с храбрым народом Украины, который мужественно защищает свою страну с 2014 года. Мы отдаем честь военным, которые борются против российской агрессии, и вспоминаем погибших из-за этой войны", – заявила глава МИД Норвегии Анникен Витфельд.

Главный дипломат Жозеп Боррель опубликовал фото из Украины, где он ставит свечу в память о погибших.

"В 9 часов во время минуты молчания мы вспоминаем тех, кто заплатил самую высокую цену, защищая свою страну и нашу общую свободу", – отметил он.

Today’s Ukraine Defenders Day is testimony to the heroic fight of the Ukrainian people for their liberty, against Russia’s barbaric war of aggression.



With the 9 AM minute of silence, we remember those who paid the highest price to defend their country & our collective freedom. pic.twitter.com/pNBc1DkbBV — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 1, 2023

Новая посол ЕС в Украине Катарина Матернова выложила фото с официальной церемонии награждения президентом Зеленских защитников и защитниц Украины, некоторых посмертно, отметив, что это вызывает сильные эмоции.

