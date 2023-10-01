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"Не здесь и сейчас": Сунак прокомментировал возможность тренировки военных в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 1 октября 2023, 17:39
Не здесь и сейчас: Сунак прокомментировал возможность тренировки военных в Украине
Риши Сунак, фото Getty Images

Премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что возможность тренировок британскими инструкторами украинских военных на территории Украины - это планы "не для здесь и сейчас", а британские военные не будут воевать в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Детали: Комментируя заявление главы Минобороны Гранта Шаппса, который ранее допустил возможность тренировок украинских военных на территории Украины, британский премьер отрицает, что это произойдет в ближайшее время, заявив, что планы не для "здесь и сейчас".

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"Я думаю, что об этом сообщают некорректно", – сказал он.

Сунак считает, что Шаппс говорил о возможности проведения некоторых тренировок в Украине "однажды в будущем".

"Но это что-то на долгосрочную перспективу, а не здесь и сейчас...Что мы делаем, так это тренируем украинцев. Мы делаем это здесь, в Великобритании. Это то, чем каждый должен гордиться, потому что это имеет огромное значение", – подчеркнул он.

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Глава британского правительства добавил, что британские войска не будут "отправлены воевать в нынешнем конфликте".

Что предшествовало: Ранее Грант Шаппс допустил, что в будущем программа обучения для украинских военных может проходить и на территории Украины.

Шаппс возглавил Министерство обороны Великобритании вместо Бена Уоллеса с сентября 2023 года. "ЕвроПравда" подробно рассказывала о нем в статье Министр, приютивший семью из Украины.

Темы: ВеликобританияВооруженные силывойна
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