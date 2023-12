Європейські політики вітають українських захисників

Західні топ-посадовці і посли публікують вітання для захисників і захисниць України до 1 жовтня.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: "Від імені американського народу, приєднуюся до мільйонів українців, які сьогодні відзначають День захисників. Ми вшановуємо героїв, які заплатили найвищу ціну, ветеранів, які служили вашій країні, і тих, хто зараз продовжує боротьбу", – зазначає у вітанні посол США Бріджит Брінк.

Реклама:

On behalf of the American people, I join millions of Ukrainians today in commemorating Defenders Day. We honor the heroes who have made the ultimate sacrifice, the veterans who have served your country, and those who continue to fight. pic.twitter.com/LSRh72UWg1 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 1, 2023

"У День захисників України ми відзначаємо хоробрість, рішучість і стійкість тих, хто борються не лише для захисту рідної країни, але й стоять за наші спільні цінності", – заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола.

ВІДЕО ДНЯ

Today we honour the brave defenders of Ukraine, those on the frontline & the fallen soldiers.



On Ukraine's Defender Day, we salute the courage, defiance & resilience of those not only fighting to protect their homeland, but also standing up for our values.#SlavaUkraini 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/QhOlLpwDtM — Roberta Metsola (@EP_President) October 1, 2023

"Норвегія солідарна з хоробрим народом України, що мужньо боронить свою країну з 2014 року. Ми вшановуємо військових, які борються проти російської агресії і згадуємо загиблих внаслідок цієї війни", – заявила глава МЗС Норвегії Аннікен Вітфельд.

Головний дипломат Жозеп Боррель опублікував фото з України, де він ставить свічку у пам’ять про полеглих.

"О 9 годині під час хвилини мовчання ми згадуємо тих, хто заплатив найвищу ціну, захищаючи свою країну і нашу спільну свободу", – зазначив він.

Today’s Ukraine Defenders Day is testimony to the heroic fight of the Ukrainian people for their liberty, against Russia’s barbaric war of aggression.



With the 9 AM minute of silence, we remember those who paid the highest price to defend their country & our collective freedom. pic.twitter.com/pNBc1DkbBV — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 1, 2023

Нова посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова виклала фото з офіційної церемонії нагородження президентом Зеленських захисників і захисниць України, декого посмертно, зазначивши, що це викликає сильні емоції.

Нагадаємо: Президент США Джо Байден закликав Конгрес не допустити проблем з допомогою Україні після того, як тимчасовий бюджет затвердили без цієї статті витрат.

Тим часом міністр оборони Британії допустив, що у майбутньому частина західного навчання для українських військових, як і виробництва зброї, може відбуватися і на території України.