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Європейські політики вітають українських захисників

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 1 жовтня 2023, 12:32
Європейські політики вітають українських захисників
фото: генштаб

Західні топ-посадовці і посли публікують вітання для захисників і захисниць України до 1 жовтня. 

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: "Від імені американського народу, приєднуюся до мільйонів українців, які сьогодні відзначають День захисників. Ми вшановуємо героїв, які заплатили найвищу ціну, ветеранів, які служили вашій країні, і тих, хто зараз продовжує боротьбу", – зазначає у вітанні посол США Бріджит Брінк.

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"У День захисників України ми відзначаємо хоробрість, рішучість і стійкість тих, хто борються не лише для захисту рідної країни, але й стоять за наші спільні цінності", – заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола. 

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"Норвегія солідарна з хоробрим народом України, що мужньо боронить свою країну з 2014 року. Ми вшановуємо військових, які борються проти російської агресії і згадуємо загиблих внаслідок цієї війни", – заявила глава МЗС Норвегії Аннікен Вітфельд. 

Головний дипломат Жозеп Боррель опублікував фото з України, де він ставить свічку у пам’ять про полеглих.

"О 9 годині під час хвилини мовчання ми згадуємо тих, хто заплатив найвищу ціну, захищаючи свою країну і нашу спільну свободу", – зазначив він. 

Нова посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова виклала фото з офіційної церемонії нагородження президентом Зеленських захисників і захисниць України, декого посмертно, зазначивши, що це викликає сильні емоції. 

Нагадаємо: Президент США Джо Байден закликав Конгрес не допустити проблем з допомогою Україні після того, як тимчасовий бюджет затвердили без цієї статті витрат. 

Тим часом міністр оборони Британії допустив, що у майбутньому частина західного навчання для українських військових, як і виробництва зброї, може відбуватися і на території України

Теми: Збройні сили
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