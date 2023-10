ЕС готовит долгосрочные обязательства по безопасности для Украины – Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готовит долгосрочные обязательства по безопасности для Украины.

Источник: Боррель в Twitter (X) во время поездки в Киев, сообщает "Европейская правда"

Russia’s war against Ukraine is an existential threat for all of us.



In our 1st in-person meeting with @rustem_umerov, we discussed continuous EU military assistance. Ukraine needs more capabilities & needs them faster. We are preparing long-term security commitments for Ukraine pic.twitter.com/xxILeYa1J8

Реклама: