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ЕС готовит долгосрочные обязательства по безопасности для Украины – Боррель

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 1 октября 2023, 18:59
ЕС готовит долгосрочные обязательства по безопасности для Украины – Боррель
Боррель во время встречи с Умеровым в Киеве, фото из Х Борреля

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готовит долгосрочные обязательства по безопасности для Украины.

Источник: Боррель в Twitter (X) во время поездки в Киев, сообщает "Европейская правда"

Детали: Боррель отметил, что во время поездки в украинскую столицу он встретился с новым министром обороны Рустемом Умеровым, во время которой обсудил "непрерывную военную помощь ЕС".

Дословно: "Украина нуждается в большем количестве возможностей и нуждается в них быстрее...

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Мы готовим долгосрочные обязательства по безопасности для Украины".

Что предшествовало: В воскресенье Боррель прибыл с визитом в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Все вместе они почтили память украинских защитников, погибших в развязанной Россией войне.

Перед этим Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом. Он посетил Спасо-Преображенский, который пострадал в результате ракетного удара оккупационных войск РФ.

Темы: ЕСпомощь Украине
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