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Боррель с необъявленным визитом прибыл в Одессу

Роман ПетренкоСуббота, 30 сентября 2023, 16:25
Боррель с необъявленным визитом прибыл в Одессу
скриншот

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель неанонсировано прибыл в Одессу.

Источник: Боррель в Twitter

Прямая речь Борреля: "Одесса - прекрасный исторический город. Он должен быть в заголовках новостей благодаря своей яркой культуре и духу.

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Вместо этого он появляется в новостях как мишень путинской войны.

ЕС поддерживает стабилизацию объектов, пострадавших от варварского разрушения Россией.

Прошел год со времени незаконной аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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Украина имеет полное право защищаться от российской агрессии и восстановить полный контроль над своей территорией".

Детали: Боррель также пообещал, что ЕС будет с Украиной "столько, сколько потребуется".

Темы: ОдессаЕС
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