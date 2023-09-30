Боррель с необъявленным визитом прибыл в Одессу
Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель неанонсировано прибыл в Одессу.
Источник: Боррель в Twitter
Прямая речь Борреля: "Одесса - прекрасный исторический город. Он должен быть в заголовках новостей благодаря своей яркой культуре и духу.
Вместо этого он появляется в новостях как мишень путинской войны.
ЕС поддерживает стабилизацию объектов, пострадавших от варварского разрушения Россией.
Прошел год со времени незаконной аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Odesa is a beautiful historic city. It should be in the headlines for its vibrant culture & spirit.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 30, 2023
Instead, it marks the news as frequent target of Putin’s war.
The EU supports the stabilisation of sites impacted by Russia’s barbarically destruction.
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Украина имеет полное право защищаться от российской агрессии и восстановить полный контроль над своей территорией".
Детали: Боррель также пообещал, что ЕС будет с Украиной "столько, сколько потребуется".