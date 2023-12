Боррель с необъявленным визитом прибыл в Одессу

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель неанонсировано прибыл в Одессу.

Источник: Боррель в Twitter

Прямая речь Борреля: "Одесса - прекрасный исторический город. Он должен быть в заголовках новостей благодаря своей яркой культуре и духу.

Вместо этого он появляется в новостях как мишень путинской войны.

ЕС поддерживает стабилизацию объектов, пострадавших от варварского разрушения Россией.

Прошел год со времени незаконной аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Odesa is a beautiful historic city. It should be in the headlines for its vibrant culture & spirit.



Instead, it marks the news as frequent target of Putin’s war.



The EU supports the stabilisation of sites impacted by Russia’s barbarically destruction.

