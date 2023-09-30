Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Боррель с необъявленным визитом прибыл в Одессу

Роман ПетренкоСуббота, 30 сентября 2023, 16:25
Боррель с необъявленным визитом прибыл в Одессу
скриншот

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель неанонсировано прибыл в Одессу.

Источник: Боррель в Twitter

Прямая речь Борреля: "Одесса - прекрасный исторический город. Он должен быть в заголовках новостей благодаря своей яркой культуре и духу.

Реклама:

Вместо этого он появляется в новостях как мишень путинской войны.

ЕС поддерживает стабилизацию объектов, пострадавших от варварского разрушения Россией.

Прошел год со времени незаконной аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

ВИДЕО ДНЯ

Украина имеет полное право защищаться от российской агрессии и восстановить полный контроль над своей территорией".

Детали: Боррель также пообещал, что ЕС будет с Украиной "столько, сколько потребуется".

Темы: ОдессаЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоРоссияне ударили по Покровску, есть погибший и много раненых

Борис Джонсон признался, что "до сих пор русофил"

ЦАХАЛ призвал жителей Газы эвакуироваться на юг: армия продолжит удары по ХАМАС

Дело о взятке Князеву: адвокату-посреднику присудили условный срок и донат ВСУ

Видео

Human Rights Watch обвинила Израиль в использовании белого фосфора

Все новости...
Одесса
Массовое отравление в одесском лицее: 46 курсантов попали в больницу
Ночью россияне обстреляли Херсон, Одессу, Очаков – отчет ОВА
Последствия удара по Одессе: Морвокзал и отель почти уничтожены
Последние новости
11:43
Украинский Genesis строит крупнейшее стартап-сообщество в Центрально-Восточной Европе
11:41
Ученые посчитали, сколько льда растаяло в Антарктиде за 25 лет
11:40
В Севастополе прогремел мощный взрыв – СМИ
11:36
В плену боевиков ХАМАС могут быть украинцы – посол
11:35
инфографикаЗа полгода немного увеличилось количество украинцев, согласных на территориальные уступки − КМИС
11:01
Устроился в международную организацию, чтобы шпионить за ВСУ: СБУ задержала агента РФ
10:58
За год до выборов Байден опережает Трампа, но проигрывает другим республиканцам – опрос
10:50
Залужный впервые поговорил с генералом США Брауном: проинформировал об активизации действий противника
10:45
Нефть дорожает после введения санкций к нарушителям "потолка цен" на российскую нефть
10:32
фотоРоссияне ударили по Покровску, есть погибший и много раненых
Все новости...
Реклама: