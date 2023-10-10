Израиль заявил, что переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа.

Источник: The Times of Israel

Прямая речь: "Я снял все ограничения, мы восстановили контроль над территорией и переходим к полноценному наступлению.

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У вас будет возможность изменить реальность здесь. Вы видели, какую цену приходится платить, и вы увидите изменения. ХАМАС хотел перемен в Газе, но все изменится на 180 градусов от того, о чем он думал.

Они пожалеют об этом моменте, Газа никогда не вернется к тому, что было.

Кто бы ни пришел обезглавливать, убивать женщин, жертв Холокоста - мы уничтожим его всеми силами и без компромиссов".

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Детали: Об этом Галлант сказал войскам на границе с Газой.

Впоследствии представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что уничтожение высокопоставленных членов ХАМАС является главным приоритетом.

По словам Хагари, ЦАХАЛ не прекратит усилий по ликвидации высокопоставленных представителей ХАМАСа: "Это наш главный приоритет".

Что было раньше: Ранее Хагари сообщил, что израильская армия ликвидировала министра экономики боевиков ХАМАС Джавада Абу Шамалу.

По состоянию на день 10 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАС превысило 1 000 человек, по меньшей мере 3418 получили ранения.

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