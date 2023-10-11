Путин пожалел палестинцев и упрекнул Израиль, что тот захватил часть их земли
Президент страны-агрессора Владимир Путин считает, что "поселенческая политика Израиля" стала одной из причин войны в регионе, а "палестинская проблема" воспринимается как большая несправедливость каждым, кто исповедует ислам.
Источник: российские пропагандисты "ТАСС", "РИА "Новости", цитирующие Путина во время энергетического форума
Прямая речь Путина: "Палестинская проблема в сердце каждого человека в этом регионе. И я думаю, что в сердце каждого, кто исповедует ислам, так жизнь сложилась, это очевидные вещи. И воспринимается это все, что происходит - не только сейчас, а на протяжении десятилетий - воспринимается, как проявление несправедливости, возведенной в какую-то невероятную степень".
Детали: По его словам, "поселенческая политика" Израиля является одной из причин войны. "Часть земель, которые палестинцы считают и считали всегда частью исконно палестинских, занята Израилем в разное время и разными способами. В основном, конечно, с помощью военной силы", - считает Путин.
Путин заявил, что при создании Израиля речь шла и о создании сразу суверенной Палестины, но этого так и не было сделано. Вместо этого, говорит он, США якобы пытались подменить решение политических проблем "материальными подачками" Палестине.
Путин также заявил, что Россия выступает за создание палестинского государства. "Мы всегда выступали за выполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого суверенного палестинского государства", - сказал Путин.
Предыстория:
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары. По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.
- Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по Сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Собщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за ночь атаковала 500 объектов ХАМАС и Палестинского исламского джихада.
- ЦАХАЛ заявил, что Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС в результате воздушных ударов по Газе, которые продолжались до утра понедельника. Также сообщалось, что Израиль вернул под контроль все районы на границе возле сектора Газы.
- После этого ХАМАС заявил, что готов к переговорам с Израилем.
- Армия обороны Израиля заявила, что за ночь 10 октября нанесла удары по более 200 целям в Секторе Газа.
- Израильские военные заявили, что на территории Израиля нашли около 1500 тел боевиков ХАМАС после установления контроля над границей. Также СМИ сообщали, что ЦАХАЛ вывозит из Европы сотни своих военных для участия в войне.