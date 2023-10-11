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Путин пожалел палестинцев и упрекнул Израиль, что тот захватил часть их земли

Станислав ПогориловСреда, 11 октября 2023, 16:03
Путин пожалел палестинцев и упрекнул Израиль, что тот захватил часть их земли
Владимир Путин, фото: Getty Images

Президент страны-агрессора Владимир Путин считает, что "поселенческая политика Израиля" стала одной из причин войны в регионе, а "палестинская проблема" воспринимается как большая несправедливость каждым, кто исповедует ислам.

Источник: российские пропагандисты "ТАСС", "РИА "Новости", цитирующие Путина во время энергетического форума

Прямая речь Путина: "Палестинская проблема в сердце каждого человека в этом регионе. И я думаю, что в сердце каждого, кто исповедует ислам, так жизнь сложилась, это очевидные вещи. И воспринимается это все, что происходит - не только сейчас, а на протяжении десятилетий - воспринимается, как проявление несправедливости, возведенной в какую-то невероятную степень".

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Детали: По его словам, "поселенческая политика" Израиля является одной из причин войны. "Часть земель, которые палестинцы считают и считали всегда частью исконно палестинских, занята Израилем в разное время и разными способами. В основном, конечно, с помощью военной силы", - считает Путин.

Путин заявил, что при создании Израиля речь шла и о создании сразу суверенной Палестины, но этого так и не было сделано. Вместо этого, говорит он, США якобы пытались подменить решение политических проблем "материальными подачками" Палестине.

Путин также заявил, что Россия выступает за создание палестинского государства. "Мы всегда выступали за выполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого суверенного палестинского государства", - сказал Путин.

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Темы: ПутинИзраильСектор Газавойна
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