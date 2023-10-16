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ГРУ набирает в "Редут" вагнеровцев, что помогает Путину избежать мобилизации – разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 16 октября 2023, 13:26

Разведка Великобритании рассказала о деятельности частной военной компании "Редут", которая фактически заменила группу "Вагнера".

Источник: разведывательный обзор британского Министерства обороны за 16 октября, "Европейская правда"

Детали: В ведомстве отметили, что ЧВК "Редут" набирает наемников под видом "добровольцев", в том числе бывших "вагнеровцев".

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Похоже, группу контролирует и финансирует Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ).

С начала вторжения "Редут" участвовал в боевых действиях в Донецкой, Харьковской, Киевской и Луганской областях. 

Группировка может насчитывать более 7 000 человек, отметили в британской разведке.

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Сейчас "Редут" является одной из ряда ЧВК и подразделений Добровольческого корпуса, которые Министерство обороны России использует для усиления российских регулярных войск.

В разведке предполагают, что вербовка наемников в так называемые "добровольческие" подразделения помогает России избежать дальнейшей мобилизации, которая является непопулярной в РФ.

Этому предшествовало: Журналисты проекта "Схемы" получили доступ к смартфонам наемников частной армии "Редут" – видео, записанные оккупантами, подтверждают, что они совершили ряд преступлений на Киевщине и Харьковщине в 2022 году.

Темы: РосcиянаёмникиВагнервойна
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