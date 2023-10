ГРУ набирает в "Редут" вагнеровцев, что помогает Путину избежать мобилизации – разведка Британии

Разведка Великобритании рассказала о деятельности частной военной компании "Редут", которая фактически заменила группу "Вагнера".

Источник: разведывательный обзор британского Министерства обороны за 16 октября, "Европейская правда"

Детали: В ведомстве отметили, что ЧВК "Редут" набирает наемников под видом "добровольцев", в том числе бывших "вагнеровцев".

Похоже, группу контролирует и финансирует Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ).

С начала вторжения "Редут" участвовал в боевых действиях в Донецкой, Харьковской, Киевской и Луганской областях.

Группировка может насчитывать более 7 000 человек, отметили в британской разведке.

Сейчас "Редут" является одной из ряда ЧВК и подразделений Добровольческого корпуса, которые Министерство обороны России использует для усиления российских регулярных войск.

В разведке предполагают, что вербовка наемников в так называемые "добровольческие" подразделения помогает России избежать дальнейшей мобилизации, которая является непопулярной в РФ.

