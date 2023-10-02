Операція "Бариня": частина виведених військових хоче повернутися до Росії – ГУР

Частина з 11 російських військових, яких вивели до України під час операції "Бариня", хочуть повернутися назад до Росії в рамках обміну. Україна не повідомлятиме російській стороні, що вони здались в полон добровільно.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "На відміну від операції з вертольотом Mi-8, де пілот сам вийшов на представників українських спецслужб, в даній ситуації ГУР вийшло на лейтенанта Алфьорова.

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… через соцмережі (відбувся вихід - ред.). Цей контакт був вдалим. Не дивлячись на те, що Алфьоров був кадровим військовим, він був противником війни проти України, і змушений до підписання контракту силоміць. Він не хотів бути воєнним злочинцем і засуджував дії уряду Путіна.

Тому далі почалася взаємодія із ретельними перевірками.

… Частина з 11 виведених російських військових вже думає, щоб повернутись до Росії в рамках обміну. Україна не зазначатиме, що вони здались в полон добровільно".

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Деталі: За його словами, в рамках операції, окрім здачі в полон, також була отримана дуже цінна інформація, яка дозволила зберегти життя українських військових, а також зламати певні ворожі плани.

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