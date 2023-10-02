Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Операція "Бариня": частина виведених військових хоче повернутися до Росії – ГУР

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 2 жовтня 2023, 12:10
Операція Бариня: частина виведених військових хоче повернутися до Росії – ГУР
ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ ЗА УЧАСТЮ ЮСОВА І АЛФЬОРОВА, ФОТО УКРІНФОРМ

Частина з 11 російських військових, яких вивели до України під час операції "Бариня", хочуть повернутися назад до Росії в рамках обміну. Україна не повідомлятиме російській стороні, що вони здались в полон добровільно.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "На відміну від операції з вертольотом Mi-8, де пілот сам вийшов на представників українських спецслужб, в даній ситуації ГУР вийшло на лейтенанта  Алфьорова.

Реклама:

… через соцмережі (відбувся вихід - ред.). Цей контакт був вдалим. Не дивлячись на те, що Алфьоров був кадровим військовим, він був противником війни проти України, і змушений до підписання контракту силоміць. Він не хотів бути воєнним злочинцем і засуджував дії уряду Путіна.

Тому далі почалася взаємодія із ретельними перевірками.

… Частина з 11 виведених російських військових вже думає, щоб повернутись до Росії в рамках обміну. Україна не зазначатиме, що вони здались в полон добровільно". 

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: За його словами, в рамках операції, окрім здачі в полон, також була отримана дуже цінна інформація, яка дозволила зберегти життя українських військових, а також зламати певні ворожі плани.

Передісторія: 

Теми: розвідкаполонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
розвідка
ГУР: Українські дрони 1 жовтня атакували авіазавод РФ, де виробляли ракети Х-59
ГУР успішно атакувало стоянку російських вертольотів у Сочі – джерело
Спецоперація "Бариня": ГУР завербувало російського військового
Останні новини
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
Усі новини...
Реклама: