NYT: Россия может планировать испытание ракеты с ядерным двигателем

Россия предположительно готовит испытания экспериментальной крылатой ракеты с ядерной установкой, об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Источник: The New York Times

Детали: Спутниковые снимки и авиационные данные свидетельствуют о том, что Россия, возможно, готовится провести испытания (или уже испытала) экспериментальную крылатую ракету с ядерным двигателем. Теоретический радиус ее действия тысячи миль.

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Журналисты изучили спутниковые снимки и авиационные данные и заметили передвижение самолетов и транспорта на аэродроме Рогачева в арктическом регионе в России.

Спутниковые снимки: Planet Labs; Графика: Нью-Йорк Таймс.

Спутниковые снимки: Planet Labs; Графика: Нью-Йорк Таймс.

Это может свидетельствовать о подготовке к испытаниям ракеты "Буревестник" или SSC-X-9 Skyfall, которые уже испытывались в 2017 и 2018 годах.

В последние две недели в этом районе также отслеживали самолеты-разведчики США, а авиационные сообщения предупреждали пилотов избегать прилегающего воздушного пространства.

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В начале августа на авиабазе Рогачево два российских самолета, собирающих данные о пусках ракет, были припаркованы примерно в 160 километрах к югу от места запуска.

Спутниковые снимки: Planet Labs; Графика: Нью-Йорк Таймс.

Самолеты принадлежат российской атомной компании "Росатом". Согласно дополнительным спутниковым снимкам, самолеты оставались на этой базе по крайней мере до 26 сентября. Во время испытаний "Буревестника" в 2018 году самолеты такого же типа тоже находились поблизости.

Эксперты говорят, что эта ракета опасна не только своей способностью нести мощную ядерную боеголовку, но и выбрасывать вредные радиоактивные выбросы, если ракета взорвется или нарушит работу во время испытания.

Секретный характер и место удаленного запуска усложняют определение того, опробовали ли ракету, или только планируют, или, возможно, и то, и другое.

The New York Times также предполагает, что Россия может тестировать только ракетный двигатель или компонент самой ракеты.

Справка: Известно, что ранее Россия уже провела 13 испытаний между 2017 и 2019 годами, и все они были неудачными, согласно отчету некоммерческой группы, занимающейся контролем над вооружениями, Nuclear Threat Initiative.

А ракета, запущенная в 2019 году, потерпела крушение и, наконец, взорвалась при попытке восстановления, убив семерых людей – пишет издание со ссылкой на официальных лиц США.

"Буревестник" является одним из шести видов стратегического оружия вместе с такими как баллистическая ракета "Кинжал" и гиперзвуковой планировочный блок "Авангард".