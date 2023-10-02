Politico: США подготовили тайную стратегию для Украины. Большое внимание к борьбе с коррупцией

В США подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, где коррупция рассматривается как реальная угроза. Стратегия в частности предусматривает реформы для борьбы с коррупцией, деолигархизацию, развитие украинского сектора оборонной промышленности, переход войска на стандарты НАТО и углубленное изучение английского языка.

Источник: Politico

Дословно: "В докладе, полученном изданием, подробно описываются конкретные планы реформирования украинских институтов и предупреждается, что поддержка Запада может зависеть от снижения уровня коррупции.

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Чиновники администрации Байдена гораздо больше обеспокоены коррупцией в Украине, чем они публично признают, свидетельствует конфиденциальный стратегический документ США.

В "деликатной, но незасекреченной" версии долгосрочного плана США изложены многочисленные шаги, которые предпринимает Вашингтон, чтобы помочь Киеву искоренить злоупотребления и реформировать ряд украинских секторов. В нем подчеркивается, что коррупция может заставить западных союзников отказаться от борьбы Украины против российского вторжения, и что Киев не может откладывать борьбу со взяточничеством".

Детали: Сообщается, что это тайный документ втрое больше публичной версии, которую опубликовал Госдеп.

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Конфиденциальная версия "Интегрированной стратегии для Украины" содержит гораздо больше деталей о целях США в Украине - от приватизации ее банков до помощи в увеличении количества школ, где преподают английский язык, и поощрения ее военных к принятию протоколов НАТО.

Многие цели призваны уменьшить коррупцию.

В СМИ считают, что администрация Байдена хочет надавить на Украину, чтобы сократить взяточничество, потому что на кону стоит американская помощь.

В то же время громкое обсуждение может поощрить противников американской помощи Украине: "Любое восприятие ослабления американской поддержки Киева также может заставить больше европейских стран дважды подумать о своей роли".

Один из американских чиновников, знакомый с ходом дискуссий, подтвердил изданию, что администрация Байдена обсуждает с украинскими лидерами возможность обусловливать будущую экономическую помощь "реформами, направленными на борьбу с коррупцией и на то, чтобы сделать Украину более привлекательным местом для частных инвестиций".

По словам чиновника, такие условия не рассматриваются для военной помощи.

Интегрированная стратегия страны - включает в себя перечень целей, сроки их достижения и промежуточные результаты, которые американские чиновники хотели бы видеть достигнутыми. (Госдеп разрабатывает такие стратегии для многих стран раз в несколько лет).

Представитель Госдепа, который говорил от имени ведомства, не сообщил, поделился ли Вашингтон с украинским правительством полной версией стратегии или существует ее засекреченная версия.

В документе говорится о том, что выполнение американских целей в отношении Украины включает в себя выполнение обещаний США по предоставлению оборудования и тренировок, которые помогут украинским вооруженным силам отразить атаки Кремля.

В конфиденциальной версии также описываются такие цели США, как помощь в реформировании элементов аппарата нацбезопасности Украины, чтобы обеспечить "децентрализованный, толерантный к рискам подход к выполнению задач" и уменьшить "возможности для коррупции".

Американская стратегия также предусматривает переход украинских военных к стандартам НАТО.

Одним из самых ожидаемых шагов, перечисленных в конфиденциальной версии, является то, что Минобороны Украины "создаст профессиональный младший офицерский и сержантский корпус со стандартной доктриной и принципами НАТО".

Даже формат и содержание украинских оборонных документов должны "отражать терминологию НАТО", говорится в конфиденциальном разделе стратегии.

Одна из целей включает создание "плана сопротивления на национальном уровне". В СМИ расценили это как намек на то, что рядовые украинцы дадут отпор, если Россия захватит больше территории (однако представитель Госдепартамента не стал уточнять этот момент).

США также хотят, чтобы Украина производила собственную военную технику, создав "отечественную оборонную промышленность, способную удовлетворить основные потребности", а также среду, которая будет способствовать развитию стартапов в сфере оборонных информационных технологий, как указано в одном из конфиденциальных разделов.

Американские чиновники также обеспокоены ролью олигархов в украинской экономике. Так, в открытой части стратегии говорится: "Деолигархизация, особенно энергетического и горнодобывающего секторов, является ключевым принципом для восстановления лучшей Украины".

Одним из индикаторов успеха, как указано в закрытой версии, является то, что украинское правительство "внедряет значимые реформы, децентрализуя контроль над энергетическим сектором".

США, похоже, стремятся помочь украинским институтам построить свой надзорный потенциал.

Среди перечисленных целей - помощь местным органам власти в оценке коррупционных рисков и реформирование кадровых служб.

Как один из примеров, в стратегии указано, что США помогают Счетной палате Украины улучшить ее аудиторскую и связанную с ней работу, в частности, для того, чтобы она могла отслеживать прямую бюджетную поддержку со стороны США.

Стратегия описывает способы, которыми США помогают украинскому сектору здравоохранения, киберзащиты и организациям, которые борются с дезинформацией.

Она призывает поддерживать украинские антимонопольные усилия и инициативы, направленные на увеличение налоговых поступлений в государственную казну.

В конфиденциальной части содержится призыв к финансовой системе Украины "увеличить объемы кредитования для поощрения расширения бизнеса" и уменьшить роль государства в банковском секторе.

Стратегия США, также направлена на то, чтобы Украина не только сохранила свою ориентацию на Запад, но и развила особые связи с Америкой.

Один из способов, которым, по мнению Вашингтона, это произойдет, - это английский язык. В стратегии указано, что США предлагают техническую и другую помощь Минобразования Украины для улучшения преподавания английского языка, а также считают, что преподавание английского языка может помочь реинтегрировать украинцев, освобожденных от российской оккупации.

Американские чиновники также помогают Украине развивать способность преследовать военные преступления в собственной судебной системе. Желаемые промежуточные результаты включают отбор более 2 000 новых судей и рассмотрение более 9 000 жалоб на неправомерное поведение судей.

Стратегия также предусматривает восстановление дипломатического присутствия США в Украине, расширив его за пределы Киева в такие города, как Львов, Одесса, Харьков и Днепр.

Напомним: