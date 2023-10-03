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Речь идет о мире, в котором мы хотим жить – Госдеп о помощи Украине

"Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 00:40
Речь идет о мире, в котором мы хотим жить – Госдеп о помощи Украине
МЭТЬЮ МИЛЛЕР, ФОТО: GOLOSAMERIKI.COM

Хотя у США есть возможность продолжить поддерживать Украину, большая часть помощи по безопасности уже исчерпана, поэтому Конгрессу необходимо принять меры.

Источник: заявление представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера во время брифинга 2 октября, "Голос Америки", X (Twitter) Миллера  

Детали: При этом он не уточнил, как долго США смогут оказывать Украине помощь без соответствующего решения Конгресса.

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Он отметил, что в Белом доме разочарованы тем, что "несмотря на длительную и сильную двухпартийную поддержку Украины, когда она борется с вторжением России, временная бюджетная резолюция, которую Конгресс принял в субботу, не содержит крайне необходимой помощи."

По словам Миллера, "подавляющее большинство в обеих палатах Конгресса поддерживает продолжение оказания помощи Украине, поскольку это касается не только Украины".

Представитель Госдепа также подчеркнул, что приостановление помощи Украине может быть гораздо дороже и опаснее для американского народа: "Мы должны продолжать делать так, чтобы Украина была в сильнейшем положении, чтобы защищаться... Мы ни в коем случае не можем допустить, чтобы поддержка Украины Америкой остановилась. Наши союзники, наши противники и мир будут наблюдать."

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Прямая речь: "Хотя у нас еще остались полномочия по сокращению расходов, которые мы можем использовать для продолжения предоставления помощи по безопасности Украине в краткосрочной перспективе, и фактически у нас есть еще один пакет сокращения в ближайшие дни, финансирование USAI было приостановлено, финансирование FMF (Foreign Military Financing, помощь иностранным армиям - ред.) - прекращено. Это программы, которые позволяют нам заключать контракты для Украины в долгосрочной перспективе, поэтому мы не сможем это сделать без дальнейших действий со стороны Конгресса.

Речь идет о мире, в котором мы хотим жить. Если мы позволим таким авторитарным деятелям как президент Путин делать с другими суверенными странами все, что им заблагорассудится, весь Устав ООН разрушится. И мы будем жить в мире, где такая агрессия может произойти где угодно и когда угодно".

Темы: СШАпомощь Украиневойнаоружие
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