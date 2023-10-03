США готовят новый пакет помощи для Украины – Белый дом

США готовят новый пакет помощи для Украины, который будет отправлен в ближайшее время.

Источник: заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, "Европейская правда"

Детали: Представительница Белого дома отметила, что этот пакет помощи "станет сигналом" того, что США продолжает поддерживать Украину. Она добавила, что администрация президента США Джо Байдена настроена помогать Киеву столько, сколько нужно.

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Жан-Пьер отметила, что США собрали коалицию из более 50 стран для поддержки Украины, еще более 140 стран осудили российскую агрессию.

Прямая речь: "Скоро мы объявим о еще одном пакете помощи для Украины, чтобы засвидетельствовать нашу неизменную поддержку храброго народа Украины.

Украину поддерживает очень сильная коалиция. И если Владимир Путин думает, что он нас пересидит, то он ошибается".

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