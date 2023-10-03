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США готовят новый пакет помощи для Украины – Белый дом

"Украинская правда", "Европейская правда"Вторник, 3 октября 2023, 05:40
США готовят новый пакет помощи для Украины – Белый дом
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БЕЛОГО ДОМА КАРИН-ЖАН ПЬЕР, GETTY IMAGES

США готовят новый пакет помощи для Украины, который будет отправлен в ближайшее время.

Источник: заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, "Европейская правда"

Детали: Представительница Белого дома отметила, что этот пакет помощи "станет сигналом" того, что США продолжает поддерживать Украину. Она добавила, что администрация президента США Джо Байдена настроена помогать Киеву столько, сколько нужно.

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Жан-Пьер отметила, что США собрали коалицию из более 50 стран для поддержки Украины, еще более 140 стран осудили российскую агрессию.

Прямая речь: "Скоро мы объявим о еще одном пакете помощи для Украины, чтобы засвидетельствовать нашу неизменную поддержку храброго народа Украины.

Украину поддерживает очень сильная коалиция. И если Владимир Путин думает, что он нас пересидит, то он ошибается".

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Предыстория:

  • С начала полномасштабного вторжения России в Украину Соединенные Штаты предоставили Киеву, по официальным данным, военной помощи на сумму более 43,9 миллиарда долларов.
  • В минувшие выходные США в последний момент утвердили временный бюджет, предотвращающий остановку работы правительства, однако без средств на помощь Украине – чтобы увеличить шансы на его принятие.
  • После этого президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе не допустить проблем с помощью Украине.
  • В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ситуация с голосованием за временный бюджет в США и подписанием его президентом Джо Байденом не повлияет на поступление ранее объявленной помощи Украине.

Темы: СШАвойнаоружие
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