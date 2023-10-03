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Поезд наехал на российскую ПВО под Горловкой: трое оккупантов погибли – росЗМІ

Татьяна ЛозовенкоВторник, 3 октября 2023, 10:14
Поезд наехал на российскую ПВО под Горловкой: трое оккупантов погибли – росЗМІ
ЗРК Стрела-10, иллюстративное фото из РИА НОВОСТИ

Уночі потяг наїхав на російський зенітно-ракетний комплекс неподалік окупованої Горлівки в Донецькій області, внаслідок чого троє військових ворога загинули.

Джерело: ASTRA з посиланням на джерела 

Деталі: За даними джерел видання, на перегоні "Єнакієве-Вуглегірськ" вантажний потяг наїхав на машину ЗРК "Стрела-10" ЗС РФ. 

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За попередніми даними, водій рухався у складі військової колони, але не впорався з керуванням, з'їхав із мосту і потрапив під поїзд. 

Дослівно: "Загинули військовослужбовець в/ч 58249 Абай Култасьов, військовослужбовець в/ч 21005 Віталій Пагінець і військовослужбовець в/ч 21005 Кирило Гайченко. Поранено військовослужбовців Рената та Михайла". 

Більше деталей: Тепловоз зійшов з рейок, є пошкодження залізничного полотна.

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Темы: ДТПДонецкая областьоккупациявойна
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