Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Херсонщине подорвались два человека, в Купянск прилетела управляемая бомба – ОВА

Елена РощинаВторник, 3 октября 2023, 10:35
На Херсонщине подорвались два человека, в Купянск прилетела управляемая бомба – ОВА
Армия РФ нанесла удар управляемой бомбой по г. Купянск 2 октября, фото ГСЧС

За минувшие сутки в Херсонской области на взрывных устройствах подорвались два гражданских лица, всего от обстрелов 2 человека погибли, 7 получили ранения. Еще по двое раненых – в Харьковской и Донецкой областях. 

Источник: данные областных военных администраций о ситуации в регионах по состоянию на 9 утра вторника 3 октября 2023 года

Детали: Херсонская область: за сутки по области противник совершил 80 обстрелов (502 снаряда), из них по г. Херсон – 9 обстрелов (60 снарядов). 

Реклама:

В понедельник утром оккупанты обстреляли Золотую Балку. Там ранения получила 59-летняя местная жительница. Ее госпитализировали в медучреждение. 

В результате обстрелов города Херсон 2 октября около 10 утра ранения получили трое мужчин, один из них – в тяжелом состоянии. Кроме того, под огонь попало авто патрульной полиции. Пострадали двое полицейских – их госпитализировали, но один из них скончался на операционном столе. 

В селе Велетенское Херсонского района в результате вражеского обстрела произошло частичное разрушение здания. Пострадала 71-летняя женщина, которая была в доме во время обстрела. Пострадавшая госпитализирована. 

ВИДЕО ДНЯ

В Бериславском районе, находясь в лесополосе, вблизи с. Крещеновка, на неизвестном взрывном предмете подорвался 37-летний мужчина. Состояние пострадавшего – среднее. Врачи оказывают ему необходимую помощь. 

В Чкалово в поле на российской мине подорвался человек. 

За сутки по области: 2 человека погибли, 7 получили ранения.

Николаевская область: ночью фиксировались артиллерийские вражеские обстрелы по акватории Куцурубской общины. Пострадавших нет. 

В ночь на 3 октября на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 16 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". 

Днепропетровская область: этой ночью силы обороны сбили над областью 13 беспилотников и крылатую ракету. 

В результате падения обломков в Днепре загорелись частное предприятие, гараж и авто. Огонь спасатели оперативно потушили. 

Также обломки от сбивания БпЛА прилетели на территорию промышленного предприятия в Павлограде. Туда же было и попадание. Пожар, возникший в результате этого, уже потушили. Есть разрушения производственных объектов. 

Продолжал агрессор и террор Никопольского района. Из тяжелой артиллерии целился по Мировской общине. Повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка. Данные о последствиях уточняются. 

2 октября от атак агрессора страдали три района области. Утром и днем российская армия накрывала артиллерийским огнем Никополь. В городе повреждены 12 частных домов, гимназия и 6 хозяйственных построек. Еще одно – полностью разрушено. Разбиты солнечные панели и авто.

Досталось и Великомихайловской общине, что в Синельниковском районе. По ней тоже били из тяжелой артиллерии. 

К вечеру украинские военные уничтожили БпЛА. От падения обломков в Днепровском районе загорелась сухая трава. Пожар пожарные потушили. Обошлось без жертв. 

Запорожская область: 128 ударов – за прошедшие сутки враг атаковал 22 населенных пункта области. "Рашисты" совершили 4 РСЗО-обстрела Новоданиловки и Малой Токмачки, 10 БПЛА-атак Гуляйполя, Новодаровки, Новоданиловки, Малой Токмачки и Темировки, а также выпустили 5 авиаснарядов по Орехову, Новодаровке и Малой Токмачке.

109 артобстрелов пришлись по территории прифронтовых городов и сел, в частности Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Малиновки, Белогорья, Преображенки, Пятихаток, Лобкового и Каменского. 

Поступило 18 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Местные жители не пострадали.

Донецкая область: под огнем российской армии за прошедшие сутки оказались 12 населенных пунктов: Авдеевка, с.Новоселовка Первая, с.Новоукраинка, пгт Ильинка, с.Елизаветовка, пгт. Северное, Курахово, пгт Щербиновка, Горняк, с.Трудовое, пгт Кураховка, пгт Нелиповка.

Повреждены 23 жилых дома, здание радиотелевизионной башни, ЛЭП, здание АЗС, здание горводоканала. 

В Донецкой области за сутки 5 раненых. 

Луганская область: по Невскому и Новолюбовке россияне ударили авиабомбами КАБ-500. Четыре раза – по Новолюбовке, еще дважды – по Невскому. Оккупанты попали вблизи разрушенной ими ранее школы. Еще 30 взрывов прозвучало на территории вокруг этих населенных пунктов. 

Атаки врага отбиты в районе Макеевки. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Макеевка, Невское и Белогоровка. За сутки противник совершил 159 обстрелов (554 снаряда). 

Харьковская область: За прошедшие сутки на Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам врага подвергся населенный пункт Красное Первое Купянского района. 

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Ивановки и Чернещины Изюмского района. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Купянск, Ивановка, Кисловка, Берестовое. 

В результате вражеского ракетного обстрела в понедельник утром по г. Харьков повреждено хозяйственное здание, подсобные помещения бюро ритуальных услуг, теплицы в учебном городке ХНАУ им. Без пострадавших.

В результате обстрела с. Гурьев Казачок Богодуховского района повреждены 3 частных домовладения. 

Также 2 октября враг нанес удар управляемой авиабомбой по г. Купянск. Повреждены 6 частных жилых домов, складское здание и 4 многоэтажных жилых дома. Получили ранения 76-летний мужчина и 57-летняя женщина. Госпитализированы в состоянии средней тяжести. 

В результате обстрела с. Охримовка Чугуевского района повреждено здание мастерской фермерского хозяйства. 

Всего за сутки по области 2 раненых. 

Сумская область: утром 3 октября россияне совершили 2 минометных обстрела. Зафиксировано 7 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская (5 взрывов) и Зноб-Новгородская (2 взрыва) общины. Без последствий. 

2 октября россияне совершили 13 обстрелов приграничья. Зафиксировано 50 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Юнаковская, Шалыгинская общины. Захватчики били из минометов, артиллерии, гранатометов. Также враг осуществлял пуски с вертолета ракет НАР. Обошлось без последствий. 

Черниговская область: за сутки – 7 обстрелов (36 взрывов). Враг из минометов, артиллерии обстреливал приграничье Черниговского и Новгород-Северского районов. 

О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Темы: войнаХерсонская областьХарьковская областьДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
война
Поезд наехал на российскую ПВО под Горловкой: трое оккупантов погибли – росЗМІ
Путин объявит, что идет на следующий срок в ноябре на выставке своих достижений – росСМИ
Россия успешно манипулирует общественным мнением через клеймо "иноагента" − британская разведка
Последние новости
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
Все новости...
Реклама: