На Херсонщине подорвались два человека, в Купянск прилетела управляемая бомба – ОВА

Армия РФ нанесла удар управляемой бомбой по г. Купянск 2 октября, фото ГСЧС

За минувшие сутки в Херсонской области на взрывных устройствах подорвались два гражданских лица, всего от обстрелов 2 человека погибли, 7 получили ранения. Еще по двое раненых – в Харьковской и Донецкой областях.

Источник: данные областных военных администраций о ситуации в регионах по состоянию на 9 утра вторника 3 октября 2023 года

Детали: Херсонская область: за сутки по области противник совершил 80 обстрелов (502 снаряда), из них по г. Херсон – 9 обстрелов (60 снарядов).

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В понедельник утром оккупанты обстреляли Золотую Балку. Там ранения получила 59-летняя местная жительница. Ее госпитализировали в медучреждение.

В результате обстрелов города Херсон 2 октября около 10 утра ранения получили трое мужчин, один из них – в тяжелом состоянии. Кроме того, под огонь попало авто патрульной полиции. Пострадали двое полицейских – их госпитализировали, но один из них скончался на операционном столе.

В селе Велетенское Херсонского района в результате вражеского обстрела произошло частичное разрушение здания. Пострадала 71-летняя женщина, которая была в доме во время обстрела. Пострадавшая госпитализирована.

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В Бериславском районе, находясь в лесополосе, вблизи с. Крещеновка, на неизвестном взрывном предмете подорвался 37-летний мужчина. Состояние пострадавшего – среднее. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

В Чкалово в поле на российской мине подорвался человек.

За сутки по области: 2 человека погибли, 7 получили ранения.

Николаевская область: ночью фиксировались артиллерийские вражеские обстрелы по акватории Куцурубской общины. Пострадавших нет.

В ночь на 3 октября на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 16 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Днепропетровская область: этой ночью силы обороны сбили над областью 13 беспилотников и крылатую ракету.

В результате падения обломков в Днепре загорелись частное предприятие, гараж и авто. Огонь спасатели оперативно потушили.

Также обломки от сбивания БпЛА прилетели на территорию промышленного предприятия в Павлограде. Туда же было и попадание. Пожар, возникший в результате этого, уже потушили. Есть разрушения производственных объектов.

Продолжал агрессор и террор Никопольского района. Из тяжелой артиллерии целился по Мировской общине. Повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка. Данные о последствиях уточняются.

2 октября от атак агрессора страдали три района области. Утром и днем российская армия накрывала артиллерийским огнем Никополь. В городе повреждены 12 частных домов, гимназия и 6 хозяйственных построек. Еще одно – полностью разрушено. Разбиты солнечные панели и авто.

Досталось и Великомихайловской общине, что в Синельниковском районе. По ней тоже били из тяжелой артиллерии.

К вечеру украинские военные уничтожили БпЛА. От падения обломков в Днепровском районе загорелась сухая трава. Пожар пожарные потушили. Обошлось без жертв.

Запорожская область: 128 ударов – за прошедшие сутки враг атаковал 22 населенных пункта области. "Рашисты" совершили 4 РСЗО-обстрела Новоданиловки и Малой Токмачки, 10 БПЛА-атак Гуляйполя, Новодаровки, Новоданиловки, Малой Токмачки и Темировки, а также выпустили 5 авиаснарядов по Орехову, Новодаровке и Малой Токмачке.

109 артобстрелов пришлись по территории прифронтовых городов и сел, в частности Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Малиновки, Белогорья, Преображенки, Пятихаток, Лобкового и Каменского.

Поступило 18 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Местные жители не пострадали.

Донецкая область: под огнем российской армии за прошедшие сутки оказались 12 населенных пунктов: Авдеевка, с.Новоселовка Первая, с.Новоукраинка, пгт Ильинка, с.Елизаветовка, пгт. Северное, Курахово, пгт Щербиновка, Горняк, с.Трудовое, пгт Кураховка, пгт Нелиповка.

Повреждены 23 жилых дома, здание радиотелевизионной башни, ЛЭП, здание АЗС, здание горводоканала.

В Донецкой области за сутки 5 раненых.

Луганская область: по Невскому и Новолюбовке россияне ударили авиабомбами КАБ-500. Четыре раза – по Новолюбовке, еще дважды – по Невскому. Оккупанты попали вблизи разрушенной ими ранее школы. Еще 30 взрывов прозвучало на территории вокруг этих населенных пунктов.

Атаки врага отбиты в районе Макеевки. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Макеевка, Невское и Белогоровка. За сутки противник совершил 159 обстрелов (554 снаряда).

Харьковская область: За прошедшие сутки на Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам врага подвергся населенный пункт Красное Первое Купянского района.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Ивановки и Чернещины Изюмского района. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Купянск, Ивановка, Кисловка, Берестовое.

В результате вражеского ракетного обстрела в понедельник утром по г. Харьков повреждено хозяйственное здание, подсобные помещения бюро ритуальных услуг, теплицы в учебном городке ХНАУ им. Без пострадавших.

В результате обстрела с. Гурьев Казачок Богодуховского района повреждены 3 частных домовладения.

Также 2 октября враг нанес удар управляемой авиабомбой по г. Купянск. Повреждены 6 частных жилых домов, складское здание и 4 многоэтажных жилых дома. Получили ранения 76-летний мужчина и 57-летняя женщина. Госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В результате обстрела с. Охримовка Чугуевского района повреждено здание мастерской фермерского хозяйства.

Всего за сутки по области 2 раненых.

Сумская область: утром 3 октября россияне совершили 2 минометных обстрела. Зафиксировано 7 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская (5 взрывов) и Зноб-Новгородская (2 взрыва) общины. Без последствий.

2 октября россияне совершили 13 обстрелов приграничья. Зафиксировано 50 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Юнаковская, Шалыгинская общины. Захватчики били из минометов, артиллерии, гранатометов. Также враг осуществлял пуски с вертолета ракет НАР. Обошлось без последствий.

Черниговская область: за сутки – 7 обстрелов (36 взрывов). Враг из минометов, артиллерии обстреливал приграничье Черниговского и Новгород-Северского районов.

О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.