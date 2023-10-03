Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білорусь оголосила про перевірку боєготовності армії

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 3 жовтня 2023, 12:01
Білорусь оголосила про перевірку боєготовності армії
ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ФОТО "БЕЛТА"

Білорусь у вівторок оголосила про проведення перевірки боєготовності армії країни.

Джерело: пресслужба Міноборони Білорусі 

Дослівно: "Перевірка має комплексний характер і дасть змогу визначити готовність військових частин і підрозділів виконувати завдання за призначенням. 

Реклама:

Війська в найкоротші терміни здійснять марші в призначені райони, з подальшим виконанням нормативів з предметів бойової підготовки. Крім того, військову та спеціальну техніку буде перевірено контрольними пробігами, зокрема пересіченою місцевістю". 

Деталі: Перевірку розпочали 3 жовтня за наказом самопроголошеного лідера Олександра Лукашенка.

Білоруське Міноборони повідомляє про заплановані пересування військової техніки та особового складу дорогами загального користування в Мінській і Вітебській областях. Також під час перевірки передбачається задіяння авіації для підтримки дій Сухопутних військ.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БілорусьарміяЗбройні силиЛукашенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Білорусь
Білорусь готує зустріч іноземних дипломатів із депортованими з України дітьми – МЗС
Польща відкинула звинувачення Білорусі в порушенні повітряного простору
Білорусь заявила, що Польща двічі порушила її повітряний простір
Останні новини
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
Усі новини...
Реклама: