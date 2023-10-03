Білорусь оголосила про перевірку боєготовності армії

Білорусь у вівторок оголосила про проведення перевірки боєготовності армії країни.

Джерело: пресслужба Міноборони Білорусі

Дослівно: "Перевірка має комплексний характер і дасть змогу визначити готовність військових частин і підрозділів виконувати завдання за призначенням.

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Війська в найкоротші терміни здійснять марші в призначені райони, з подальшим виконанням нормативів з предметів бойової підготовки. Крім того, військову та спеціальну техніку буде перевірено контрольними пробігами, зокрема пересіченою місцевістю".

Деталі: Перевірку розпочали 3 жовтня за наказом самопроголошеного лідера Олександра Лукашенка.

Білоруське Міноборони повідомляє про заплановані пересування військової техніки та особового складу дорогами загального користування в Мінській і Вітебській областях. Також під час перевірки передбачається задіяння авіації для підтримки дій Сухопутних військ.