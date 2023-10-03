США готовы быстро отправить в Украину ракеты ATACMS после одобрения Байдена

Армия США готова отправить Украине ракеты большой дальности ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами, как только президент Джо Байден одобрит передачу.

Источник: Bloomberg

Детали: Об этом в интервью заявил помощник министра обороны США по вопросам закупок Даг Буш.

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По его словам, "армия США уже давно готова к такому развитию событий".

Он отметил, что в США готовы "действовать быстро".

Существует несколько версий ракет, в том числе с кассетными боеголовками или обычными боеголовками. Кассетные ПТРК имеют дальность действия от 25 до 300 километров. Согласно официальному руководству по вооружению службы, они несут от 300 до 950 кассетных боеприпасов.

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Буш сказал, что ракеты, которые США отправят, уже идентифицированы.

Ракеты ATACMS могут запускаться с тех же пусковых установок, которые Украина уже использует для запуска ракет с GPS-наведением партиями по шесть штук за один раз.

Разница заключается в том, что только одна ракета ATACMS выпускается залпом с одной пусковой установки.

Модификации, необходимые для переоборудования пусковой установки, по словам Буша, "не такие уж и значительные, некоторые кабели, некоторое программное обеспечение - это не очень старшно".

Прямая речь: "Мы готовы, когда и если президент (Байден - ред.) решит это сделать".

В прошлом месяце Буш сообщил журналистам, что армия США готовится к первым поставкам первой версии замены - ATACMS под названием "Высокоточная ударная ракета". Обе ракеты производятся компанией Lockheed Martin Corp.

Американские законодатели месяцами призывали Байдена отправить в Украину ATACMS и люди, знакомые с этим вопросом, заявили в прошлом месяце, что президент США наконец уступил, сообщив президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в Вашингтон в прошлом месяце, что он готов это сделать.

Напомним: