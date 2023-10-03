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Белый дом уверен, что новая помощь Украине будет независимо от отставки Маккарти

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 22:03
Белый дом уверен, что новая помощь Украине будет независимо от отставки Маккарти
Фото Getty Images

В Белом доме во вторник выразили уверенность, что независимо от результатов голосования за отстранение от должности спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти Конгресс одобрит новую помощь Украине.

Источник: корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на брифинг для журналистов координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джона Кирби

Детали: Кирби напомнил, что подавляющее большинство членов Конгресса поддерживают дополнительную помощь Украине, в том числе и спикер нижней палаты Конгресса.

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"Я бы добавил, что независимо от того, что произойдет (с отставкой Маккарти. – Ред.), все руководство Палаты представителей поддерживает продолжение помощи Украине, и подавляющее большинство конгрессменов со стороны республиканцев поддерживают продолжение помощи Украине.

Есть небольшое количество очень активных, небольшое меньшинство членов (Республиканской партии. – Ред.), которые выступают против, но они не представляют свою партию. Они не представляют руководство партии", – отметил он.

В то же время Кирби предупредил, что неодобрение новой помощи Украине может иметь ужасные последствия на поле боя.

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"Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Время играет не в нашу пользу. Мы имеем достаточно финансовых ресурсов, чтобы удовлетворить потребности Украины на поле боя еще некоторое время, но нам нужно решение Конгресса", – подчеркнул представитель Белого дома.

Накануне представитель ультраправой Республиканской партии Мэтт Гейц инициировал отстранение Маккарти с должности спикера Палаты представителей, сославшись на то, что он добился принятия временного федерального бюджета при поддержке демократов – вопреки обещаниям при его назначении.

Голосование за отставку Маккарти должно состояться до конца вторника.

Ранее президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе не допустить проблем с помощью Украине. А Государственный департамент раскритиковал Конгресс за то, что он не одобрил крайне необходимую помощь для Украины.

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