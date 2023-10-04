По данным национального сопротивления, ФСБ Курской области начала преследование губернатора Романа Старовойта за то, что тот построил фейковые оборонительные сооружения на 10 млрд.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Ранее, подполье в курской области РФ прислало Центру национального сопротивления фото имитации оборонительных сооружений, на которые губернатор Старовойт потратил более 10 млрд рублей".

Реклама:

Детали: По информации ЦНС, между ФСБ области и губернатором возник конфликт из-за отсутствия отката со стороны Старовойта.

В то же время последний пытается использовать свои связи в Москве для избежания открытия уголовного дела в отношении него, - отмечают в сопротивлении.

"Именно уголовным преследованием угрожают руководители ФСБ Курской области, если губернатор не поделится похищенными средствами", - говорится в сообщении ЦНС.

ВИДЕО ДНЯ

В Центре также добавляют: "Вместо этого Старовойт решил продолжить отмывать средства. Но ввиду конфликта с ФСБ, начал частично выполнять реальные обустройства фортификационных сооружений в населенном пункте Теткино".