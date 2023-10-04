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ФСБ и губернатор Курской области РФ устроили разборки из-за оборонительных сооружений – сопротивление

Ольга ГлущенкоСреда, 4 октября 2023, 04:36
ФСБ и губернатор Курской области РФ устроили разборки из-за оборонительных сооружений – сопротивление
оборонительные сооружения в Курской области, фото: ЦНС

По данным национального сопротивления, ФСБ Курской области начала преследование губернатора Романа Старовойта за то, что тот построил фейковые оборонительные сооружения на 10 млрд.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Ранее, подполье в курской области РФ прислало Центру национального сопротивления фото имитации оборонительных сооружений, на которые губернатор Старовойт потратил более 10 млрд рублей".

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Детали: По информации ЦНС, между ФСБ области и губернатором возник конфликт из-за отсутствия отката со стороны Старовойта.

В то же время последний пытается использовать свои связи в Москве для избежания открытия уголовного дела в отношении него, - отмечают в сопротивлении.

"Именно уголовным преследованием угрожают руководители ФСБ Курской области, если губернатор не поделится похищенными средствами", - говорится в сообщении ЦНС.

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В Центре также добавляют: "Вместо этого Старовойт решил продолжить отмывать средства. Но ввиду конфликта с ФСБ, начал частично выполнять реальные обустройства фортификационных сооружений в населенном пункте Теткино".

Темы: РосcияФСБ
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