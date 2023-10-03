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Сырский показал, как украинские снайперы-"призраки" уничтожают россиян с 1500 м

Евгений КизиловВторник, 3 октября 2023, 21:28
Сырский показал, как украинские снайперы-призраки уничтожают россиян с 1500 м
иллюстративное фото, Getty Images

Командующий Сухопутных войск Александр Сырский опубликовал два видео, на которых снайперы группы "Призрак" ликвидируют российских захватчиков с расстояния полтора километра.

Источник: генерал-полковник Сырский в Telegram

Прямая речь: "Группа "Призрак" Отдельной президентской бригады им. Гетмана Богдана Хмельницкого уничтожает двух россиян с дистанции 1500 метров".

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Детали: По словам военного, стреляли из винтовки BARRET MRAD 338.

Темы: контрнаступлениевойнаРосcия
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