Сырский показал, как украинские снайперы-"призраки" уничтожают россиян с 1500 м
Вторник, 3 октября 2023, 21:28
Командующий Сухопутных войск Александр Сырский опубликовал два видео, на которых снайперы группы "Призрак" ликвидируют российских захватчиков с расстояния полтора километра.
Источник: генерал-полковник Сырский в Telegram
Прямая речь: "Группа "Призрак" Отдельной президентской бригады им. Гетмана Богдана Хмельницкого уничтожает двух россиян с дистанции 1500 метров".
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Детали: По словам военного, стреляли из винтовки BARRET MRAD 338.