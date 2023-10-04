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ЗСУ мають успіхи в районі Роботиного, Кліщіївки та Андріївки − Генштаб

Ірина БалачукСереда, 4 жовтня 2023, 08:06
ЗСУ мають успіхи в районі Роботиного, Кліщіївки та Андріївки − Генштаб
Фото з Telegram Володимира Зеленського

Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському та Бахмуському напрямках, мають частковий успіх в районах західніше Роботиного Запорізької області, а також частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки, закріплюються на зайнятих рубежах.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 4 жовтня у Facebook

Деталі: На Бахмутському напрямку росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі Первомайського Донецької області. Ворог здійснив більше 10 невдалих атак в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

На Лиманському напрямку сили оборони відбили більше 10 атак противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили окупантів.  

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На Шахтарському та Запорізькому напрямках а також у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку окупанти наступальних дій не вели.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави".   

Деталі: Водночас за минулу добу авіація сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 по зенітно-ракетних комплексах росіян.

Підрозділи ракетних військ нанесли ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 21 артилерійському засобу окупантів.

Теми: УкраїнаДонецька областьЗапорізька областьГенштаб
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