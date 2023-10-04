Генштаб: Захисники знищили ще 450 ворогів, 47 артилерійських систем і 13 танків РФ
Середа, 4 жовтня 2023, 08:29
За підрахунками української сторони, за минулу добу Росія у війні проти України втратила орієнтовно 450 військовослужбовців, 47 артилерійських систем, 13 танків і 18 бойових броньованих машин, крім того було знищено 41 безпілотник.
Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 4 жовтня
Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 до 04.10.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 279 890 (+450) осіб,
- танків ‒ 4 745 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9 026 (+18) од,
- артилерійських систем ‒ 6 612 (+47) од,
- РСЗВ – 802 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 540 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 121 (+41),
- крилатих ракет ‒ 1 530 (+1),
- кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 962 (+30) од,
- спеціальної техніки ‒ 946 (+3).
Дані уточнюються.