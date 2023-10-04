Смерть украинца в вытрезвителе Вроцлава: видео свидетельствует, что были пытки со стороны полиции

Польское издание Onet опубликовало видеозапись, которая доказывает, что полиция применила пытки к украинцу Дмитрию Никифоренко в вытрезвителе Вроцлава, в результате чего 2 года назад мужчина умер.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию издания

Детали: Дмитрий Никифоренко, родом из Винницкой области, работал в Польше на строительстве. 30 июля 2021 года он вместе с коллегами возвращался с барбекю, на котором все выпивали, Никифоренко также был пьян.

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Позже проверка показала, что в его крови было 1,5 промилле алкоголя.

Издание отмечает, что вопреки первым сообщениям полиции, в его теле не нашли наркотиков или стимуляторов.

Никифоренко возвращался домой на автобусе, где ни разу не вел себя агрессивно. Вопреки более поздним заявлениям полиции, он никого не унижал, не вел себя громко или неприлично, а в какой-то момент просто уснул.

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Правоохранители уверяли, что украинец был агрессивным и якобы пытался нанести себе вред, ударившись головой об окно.

Но на самом деле ничего подобного в автобусе не было. Когда автобус прибыл на конечную и водитель не смог разбудить пассажира, к Никифоренко вызвали скорую, а затем и полицию, которая забрала его в вытрезвитель.

В 22:27 украинца сняла камера, установленная перед входом во Вроцлавский центр помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения. Несколько лет назад городские власти передали помещение Ассоциации взаимопомощи имени кардинала Стефана Вышинского после того, как из-за халатности персонала там заживо сгорела пьяная женщина, привязанная ремнями к кровати.

Никифоренко почему-то заводили в помещение в наручниках. Кадры, снятые через несколько минут, и показания полицейских доказывают, что перед самым выходом из машины против него применили слезоточивый газ. На лице украинца были видны свежие следы.

фото с сайта onet.pl

Издание также приводит заключение для суда младшего инспектора полиции в отставке Томаша Мацуги, которое тот сделал на основе анализа записи с камер наблюдения.

Согласно записи, силу к украинцу начали применять в 22:41, а в 23:06 медики уже начали проводить реанимационные мероприятия, которые не помогли спасти мужчину.

По заключению Мацуги, на кадрах видно, как в 22:41 Никифренко за руки и за ноги четыре человека занесли в комнату и положили на кровать. С тех пор его постоянно удерживали работники вытрезвителя и полицейские, давили на него табельной дубинкой, прижимали к кровати и наносили удары. На видео четко видно, что Дмитрий был обездвиженным. В какой-то момент один из полицейских сел на спину лежачего.

Примерно в 22:57 его уже не держали, он неподвижно лежал на кровати, присутствующие – трое полицейских, а также еще двое мужчин и три женщины – стояли и наблюдают за лежачим украинцем. Развязав ноги и проверив его состояние здоровья, мужчину положили на пол и начали оказывать первую помощь. Через несколько минут безуспешные усилия продолжили медики.

фото с сайта onet.pl

Смерть Никифоренко пытались замалчивать. Родным украинца сообщили лишь, что он умер во время вмешательства полиции из-за прекращения сердцебиения.

Внутреннее полицейское производство, отстранение и увольнение со службы полицейских, участвовавших в пытках, произошли только после публикации материала в издании Wyborcza.

В марте этого года обвинительный акт против восьми человек дошел до суда. Прокуратура обвинила трех полицейских и двух работников вытрезвителя в издевательствах над украинцем и избиении его до смерти.

Четвертого сотрудника полиции обвиняют в неоказании помощи Никифоренко: по версии следствия, он наблюдал за тем, как его пытают, и ничего не сделал, чтобы противодействовать ситуации.

Женщине-медику, которая работала в центре и не смогла предотвратить насилие над украинцем, в свою очередь, инкриминируют убийство по неосторожности.

Еще двое обвиняемых также являются сотрудницами вытрезвителя, которые якобы участвовали в сокрытии инцидента.