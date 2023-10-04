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Энергоатом: Оккупанты перевели 4-й блок ЗАЭС в "горячий останов" − это увеличивает вероятность аварии

Ирина БалачукСреда, 4 октября 2023, 12:09
Энергоатом: Оккупанты перевели 4-й блок ЗАЭС в горячий останов − это увеличивает вероятность аварии
Иллюстрация из Telegram Энергоатома

Россияне перевели 4-ый блок Запорожской АЭС из состояния "холодный останов" в "горячий останов", что увеличивает вероятность радиационной аварии, заявили в НАЭК "Энергоатом".

Источник: Энергоатом в Telegram

Дословно НАЭК: "Российские захватчики на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции вывели энергоблок №4 из состояния "холодный останов" в состояние "горячий останов". При этом энергоблок №6, по информации МАГАТЭ, выводят из "горячего" состояния в "холодное"".

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Детали: Президент "Энергоатома" Петр Котин отметил, что такие действия оккупантов ведут к неизбежной деградации оборудования и систем станции, важных для безопасности.

"Это может привести не только к росту количества отказов оборудования, но и спровоцировать возникновение радиационной аварии", − подчеркнул Котин.

Он напомнил, что выполнение лицензионных требований эксплуатации атомных энергоблоков является залогом безопасной эксплуатации АЭС, безопасности персонала, населения и окружающей среды.

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Котин добавил, что "лицензионные требования основываются не только на положениях правил и норм, действующих в Украине, но и учитывают многолетний отечественный и международный опыт эксплуатации атомных станций".

Согласно требованиям лицензий Госатомрегулирования по эксплуатации энергоблоков ЗАЭС, в которые в июне текущего года были внесены изменения, все энергоблоки станции должны находиться исключительно в состоянии "холодный останов". Переводить их в более опасное состояние "горячий останов" − запрещено.

В "Энергоатоме" объяснили, что такие требования к эксплуатации энергоблоков ЗАЭС выдвинули из-за отсутствия своевременного и качественного технического обслуживания и необходимых текущих ремонтов оборудования в течение всего времени оккупации станции.

В НАЭК также напомнили, что действия оккупантов уже привели к ряду аварийных ситуаций. В частности, на энергоблоке №4 в результате его разогрева произошло протекание радиоактивного теплоносителя (воды) из первого во второй контур. Это является нарушением одного из барьеров на пути распространения радиоактивного загрязнения.

Аналогичная ситуация произошла и при попытке захватчиков "разогреть" энергоблок №6. Действия оккупантов вызвали значительное увеличение количества жидких радиоактивных отходов на площадке, что несет потенциальный вред для персонала, населения и окружающей среды.

Темы: ЗАЭСЭнергоатом
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