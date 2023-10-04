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В Чернигове пьяная именинница запустила салют: ее задержали вместе с приспешником

Татьяна ЛозовенкоСреда, 4 октября 2023, 11:53
В Чернигове пьяная именинница запустила салют: ее задержали вместе с приспешником
фото полиции

В Чернигове ночью пьяные мужчина и женщина запустили фейерверки, их задержала полиция. 

Источник: пресс-служба полиции Черниговской области, Чеline

Детали: Полиция сообщает, что 45-летний мужчина и 40-летняя женщина запустили фейерверк в сквере на улице Ивана Мазепы. Они были в нетрезвом состоянии и объяснили свои действия празднованием Дня рождения женщины. Правоохранители изъяли использованную пиротехнику.

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фото полиции

Открыто производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).  Им угрожает ограничение свободы на срок до пяти лет.

Дословно: "Полиция Черниговщины в который раз отмечает: использование пиротехнических изделий и других средств пиротехники запрещено. Каждый факт такого нарушения будет задокументирован, а виновные - привлечены к ответственности".

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Темы: полицияЧернигов
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