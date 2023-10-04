Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В'язні розводили бійців ЗСУ та волонтерів на автівки: поліція викрила шахраїв

Тетяна ЛозовенкоСереда, 4 жовтня 2023, 15:31
В'язні розводили бійців ЗСУ та волонтерів на автівки: поліція викрила шахраїв
фото поліції

В'язні разом зі спільниками за межами колонії "продавали" військовим ЗСУ та волонтерам неіснуючі автівки, а потім зникали, отримавши гроші – їх викрила поліція. 

Джерело: пресслужба Нацполіції, пресслужба Офісу генпрокурора 

Деталі: Поліція повідомляє, що учасники схеми розміщували в соцмережах оголошення про продаж автівок, і обіцяли доставити їх на фронт. Проте, отримавши гроші, переставали виходити на зв’язок.

Реклама:

Шахраї обіцяли авто за цінами, що були нижчими за ринкові, та входили  в довіру завдяки "легендам".

 
фото поліції

Наприклад, у телефонній розмові з одним із захисників, який зацікавився автівкою, шахрай розповів вигадану історію, що начебто його батько теж воює, а відтак він хоче допомогти українським воїнам і готовий особисто доставити автомобіль до лінії фронту. 

При цьому він просив перерахувати лише кілька тисяч гривень на бензин. Згодом у дорозі автомобіль начебто "зламався" – знадобилися кошти на його "ремонт". У такий спосіб шахраї привласнювали від кількох тисяч гривень до повної вартості машини.

ВІДЕО ДНЯ

Ще один із ошуканих, поранений військовий ЗСУ, перебуваючи у шпиталі, разом із побратимами хотів придбати для свого підрозділу Volkswagen Transporter за 120 тисяч гривень. Через те, що "продавець" зробив знижку до 100 тисяч гривень і сам зголосився доставити автомобіль на передову, чоловік довірився йому та перерахував впродовж двох тижнів усю суму, але автівки так і не отримав.

Спільники на волі отримували гроші на відкриті карткові рахунки, невелику частину залишати собі, а решту – пересилали організаторам оборудки, які розподіляли кошти між іншими спільниками.

Крім військових, серед потерпілих є волонтери. 

Два організатори і четверо учасників схеми наразі відбувають покарання у виправній колонії на Житомирщині за пограбування та крадіжки. Також до складу групи входило шестеро громадян "з волі" –  у Києві, Черкаській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Поліцейські встановили особи 22 постраждалих особи, які перерахували кошти шахраям. Однак поліція наголошує, що кількість потерпілих значно більша.

За місцем відбування покарання організаторів і активних учасників та за місцем проживання їх спільників, причетних до шахрайських дій, у м. Києві, Черкаській, Житомирській та Хмельницькій областях, проведено обшуки.

Поліцейські вилучили "робочі" записи, гроші, телефони,  картки, планшети та ін.

12 організаторам та учасникам угруповання оголосили про підозру за ч. 4 і ч. 5 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12-ти років з конфіскацією майна.

Теми: поліціяв'язницяЗбройні силиволонтери
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука

У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов

У США закликали Зеленського зосередитися на боротьбі з корупцією

Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи

Російський корабель "Павел Державин" отримав пошкодження біля Севастополя – речник ВМС

фотоУ Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр – його затримали

Усі новини...
поліція
Втомлені війною. Як столичні правоохоронці місяцями не помічають ресторан у комендантську годину
У Чернігові п’яна іменинниця запустила салют: її затримали разом з поплічником
У Києві військовий застрелив двох товаришів зі служби, поліція почала розслідування
Останні новини
12:44
фотоУ Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула
12:39
Україна готується значно збільшити експорт зерна через Румунію і Молдову – Шмигаль
12:38
Буданов про війну: Ми вибилися з графіка
12:26
СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука
12:10
У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов
12:04
У lifecell прокоментували арешт корпоративних прав російських олігархів: "Не мають жодного контролю"
11:56
Газа не отримає світло, воду і пальне, поки не звільнить заручників – міненергетики Ізраїлю
11:50
Україна хоче створити ринок послуг з розмінування та віддати його під патронат країн-партнерів
11:48
Буданов: Нас знову чекає битва за електроенергію
11:46
У США закликали Зеленського зосередитися на боротьбі з корупцією
Усі новини...
Реклама: