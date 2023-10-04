В'язні розводили бійців ЗСУ та волонтерів на автівки: поліція викрила шахраїв

В'язні разом зі спільниками за межами колонії "продавали" військовим ЗСУ та волонтерам неіснуючі автівки, а потім зникали, отримавши гроші – їх викрила поліція.

Джерело: пресслужба Нацполіції, пресслужба Офісу генпрокурора

Деталі: Поліція повідомляє, що учасники схеми розміщували в соцмережах оголошення про продаж автівок, і обіцяли доставити їх на фронт. Проте, отримавши гроші, переставали виходити на зв’язок.

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Шахраї обіцяли авто за цінами, що були нижчими за ринкові, та входили в довіру завдяки "легендам".

фото поліції

Наприклад, у телефонній розмові з одним із захисників, який зацікавився автівкою, шахрай розповів вигадану історію, що начебто його батько теж воює, а відтак він хоче допомогти українським воїнам і готовий особисто доставити автомобіль до лінії фронту.

При цьому він просив перерахувати лише кілька тисяч гривень на бензин. Згодом у дорозі автомобіль начебто "зламався" – знадобилися кошти на його "ремонт". У такий спосіб шахраї привласнювали від кількох тисяч гривень до повної вартості машини.

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Ще один із ошуканих, поранений військовий ЗСУ, перебуваючи у шпиталі, разом із побратимами хотів придбати для свого підрозділу Volkswagen Transporter за 120 тисяч гривень. Через те, що "продавець" зробив знижку до 100 тисяч гривень і сам зголосився доставити автомобіль на передову, чоловік довірився йому та перерахував впродовж двох тижнів усю суму, але автівки так і не отримав.

Спільники на волі отримували гроші на відкриті карткові рахунки, невелику частину залишати собі, а решту – пересилали організаторам оборудки, які розподіляли кошти між іншими спільниками.

Крім військових, серед потерпілих є волонтери.

Два організатори і четверо учасників схеми наразі відбувають покарання у виправній колонії на Житомирщині за пограбування та крадіжки. Також до складу групи входило шестеро громадян "з волі" – у Києві, Черкаській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Поліцейські встановили особи 22 постраждалих особи, які перерахували кошти шахраям. Однак поліція наголошує, що кількість потерпілих значно більша.

За місцем відбування покарання організаторів і активних учасників та за місцем проживання їх спільників, причетних до шахрайських дій, у м. Києві, Черкаській, Житомирській та Хмельницькій областях, проведено обшуки.

Поліцейські вилучили "робочі" записи, гроші, телефони, картки, планшети та ін.

12 організаторам та учасникам угруповання оголосили про підозру за ч. 4 і ч. 5 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12-ти років з конфіскацією майна.