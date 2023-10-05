Россияне ночью ударили по Печенегам на Харьковщине из "Торнадо"

Удар по Печенегам в ночь на 5 октября, фото Харьковской областной прокуратуры

Около полуночи 5 октября российские войска нанесли ракетный удар по Печенегам в Харьковской области, повреждены дачные дома.

Источник: руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура

Прямая речь Синегубова: "Прошлой ночью, около 00:15 враг нанес ракетный удар (предварительно, ЗРК С-300) по пгт Печенеги Чугуевского района, зафиксированы попадания на территории дачного поселка. Повреждены 2 дома, произошли пожары".

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Обновление: Позже прокуратура уточнила, что удар по пгт Печенеги был нанесен из РСЗО "Торнадо-С".

Следователи зафиксировали попадание в гражданские объекты. Повреждена территория дачного общества и жилые дома, где живут мирные жители.

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Детали: Кроме того, около 03:00 враг обстрелял с. Гороховатка Изюмского района. Произошел лесной пожар на площади 500 м кв.

В течение суток были другие обстрелы, однако пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.