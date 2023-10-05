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Росіяни вночі вдарили по Печенігах на Харківщині з "Торнадо"

Олена РощінаЧетвер, 5 жовтня 2023, 09:01
Росіяни вночі вдарили по Печенігах на Харківщині з Торнадо
Удар по Печенігах у ніч на 5 жовтня, фото Харківської обласної прокуратури

Близько опівночі 5 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Печенігах у Харківській області, пошкоджено дачні будинки.

Джерело: керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура

Пряма мова Синєгубова: "Минулої ночі, близько 00:15 ворог завдав ракетного удару (попередньо, ЗРК С-300) по смт Печеніги Чугуївського району, зафіксовані влучання на території дачного селища. Пошкоджено 2 будинки, сталися пожежі".

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Оновлення: Згодом прокуратура уточнила, що удар по смт Печеніги було завдано з РСЗВ "Торнадо-С".

Слідчі зафіксували влучання у цивільні об’єкти. Пошкоджено територію дачного товариства та житлові будинки, де мешкають мирні жителі. 

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Деталі: Крім того, близько 03:00 ворог обстріляв с. Гороховатка Ізюмського району. Сталася лісова пожежа на площі 500 м кв.

Впродовж доби були інші обстріли, проте постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

УП, оновлено
Теми: Харківська областьракетний ударобстрілвійна
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