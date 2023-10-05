Это военное преступление: топ-дипломат ЕС осудил зверство россиян на Харьковщине

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал военным преступлением удар РФ по селу Гроза на Харьковщине и пообещал неминуемое наказание.

Источник: заявление Борреля, опубликованное на сайте Европейской службы внешних дел, пишет "Европейская правда"

Детали: Топ-дипломат Евросоюза назвал российский удар по Харьковщине "очередной отвратительной атакой на невинных гражданских людей, в дополнение к ежедневным неизбирательным атакам России вблизи линии фронта, которые она продолжает осуществлять ежедневно".

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"Преднамеренные нападения на гражданское население являются военными преступлениями. Руководство России, все командиры, исполнители и соучастники этих зверств будут привлечены к ответственности. Безнаказанности за военные преступления не будет", – подчеркнул Боррель.

Он также подтвердил поддержку Украины со стороны ЕС и добавил, что Евросоюз высоко ценит силу, мужество и сопротивление украинского народа.

Напомним:

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