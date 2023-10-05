Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Это военное преступление: топ-дипломат ЕС осудил зверство россиян на Харьковщине

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 5 октября 2023, 20:47
Это военное преступление: топ-дипломат ЕС осудил зверство россиян на Харьковщине
Жозеп Боррель, Getty Images

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал военным преступлением удар РФ по селу Гроза на Харьковщине и пообещал неминуемое наказание.

Источник: заявление Борреля, опубликованное на сайте Европейской службы внешних дел, пишет "Европейская правда"

Детали: Топ-дипломат Евросоюза назвал российский удар по Харьковщине "очередной отвратительной атакой на невинных гражданских людей, в дополнение к ежедневным неизбирательным атакам России вблизи линии фронта, которые она продолжает осуществлять ежедневно".

Реклама:

"Преднамеренные нападения на гражданское население являются военными преступлениями. Руководство России, все командиры, исполнители и соучастники этих зверств будут привлечены к ответственности. Безнаказанности за военные преступления не будет", – подчеркнул Боррель.

Он также подтвердил поддержку Украины со стороны ЕС и добавил, что Евросоюз высоко ценит силу, мужество и сопротивление украинского народа.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • В четверг днем российские войска обстреляли кафе-магазин в селе Гроза на Харьковщине. По предварительным данным, по месту ударили ракетой "Искандер" В результате погиб 51 человек, в том числе 6-летний мальчик, еще шестеро получили ранения.
  • Это самая смертельная атака РФ на Харьковщине с начала полномасштабного вторжения. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в кафе-магазине проходили поминки, на которые собралась чуть ли не треть села (по данным переписи там зарегистрировано 330 жителей).
  • Российский удар уже осудила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, британский посол Мартин Харрис и президент Эстонии Алар Карис.

Темы: ЕСобстрелжертвыХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Все новости...
ЕС
Европарламент осудил действия Азербайджана в Карабахе и хочет пересмотреть отношения с Баку
ЕС не может заменить поддержку Украины со стороны США – Боррель
Бывший глава Еврокомиссии: Украина не готова к вступлению в ЕС из-за коррумпированности 
Последние новости
14:55
фотоВ Турции состоялся первый полет беспилотника с украинским двигателем
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
Все новости...
Реклама: